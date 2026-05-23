به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با توجه به حوادث اخیر در محورهای مواصلاتی استان، رعایت نکات ایمنی توسط کشاورزان الزامی است و رانندگان ادوات کشاورزی باید از ورود به جادههای اصلی و بزرگراهها پرهیز کنند.
وی افزود: کشاورزان موظف هستند تجهیزات ایمنی شامل علائم هشداردهنده، چراغ عقب یا رفلکتور شبرنگ را بر روی ادوات خود نصب کنند و در انتهای بار یا ماشینآلات کشیدهشده، پرچم قرمز برای دید بهتر سایر رانندگان قرار دهند.
رئیس پلیس راه خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط این قشر زحمتکش توضیح داد: تردد در سمت راست مسیر در جادههای روستایی، ممنوعیت حمل نفرات اضافی روی تراکتور و اقدام برای ایمنسازی محل در صورت خرابی یا توقف، از مواردی است که باید بهصورت جدی رعایت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر ۱۰ نفر در محورهای آغاجاری و بهبهان بر اثر تصادفهای رانندگی جان خود را از دست دادهاند که لزوم سختگیری در تردد ادوات کشاورزی را دوچندان کرده است.
نظر شما