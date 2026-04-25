به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی همزمان با آغاز فصل بهار و افزایش تردد تراکتورها و ادوات کشاورزی در جادههای روستایی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش فعالیتهای کشاورزی در این فصل از کشاورزان خواست تا تردد خود را به ساعات روز و مسیرهای مشخصشده محدود کرده و به هیچ عنوان وارد آزادراهها و جادههای پرتردد نشوند.
رئیس پلیس راه قزوین در ادامه بر الزام استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر چراغ عقب، رفلکتور و پرچم قرمز رنگ در انتهای بار یا ادوات یدککش تأکید کرد و گفت: برای حفظ ایمنی، از سوار کردن هرگونه سرنشین اضافی، به ویژه کودکان، بر روی قسمت یدک وسایل نقلیه کشاورزی جداً خودداری شود.
سرهنگ تقیخانی همچنین با اشاره به آداب رانندگی در معابر روستایی و بینروستایی از رانندگان تراکتور خواست همواره در سمت راست راه و شانه جاده حرکت کنند. وی مهار ایمن بار، رعایت حق تقدم در گردشها و هنگام ورود به معابر شریانی را از دیگر الزامات برشمرد و تصریح کرد: رانندگان باید پیش از هر اقدامی از عدم ایجاد خطر برای خود و دیگران اطمینان حاصل کنند.
این مقام انتظامی با هشدار نسبت به رانندگی بدون گواهینامه تأکید کرد: کشاورزان به هیچ وجه وسیله نقلیه خود را در اختیار کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه قرار ندهند. وی همچنین از کشاورزان خواست حتی در صورت نداشتن گواهینامه، وسایل نقلیه خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهند تا در صورت بروز سوانح، تحت حمایت بیمه باشند.
رئیس پلیس راه قزوین در پایان با اشاره به ضرورت ایمنسازی محل توقف در صورت بروز نقص فنی، از سایر رانندگان نیز دعوت کرد هنگام مواجهه با ادوات کشاورزی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و از هرگونه سبقت ناایمن بپرهیزند و خاطرنشان کرد: ایمنی جادهها با مشارکت همگانی محقق میشود و کشاورزان عزیز میتوانند با رعایت این نکات ساده، بهاری ایمن و پربار را تجربه کنند.
