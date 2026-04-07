  استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

استاندار کرمانشاه: مرز شوشمی فعال و روند تجارت در آن روان است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید از مرز شوشمی در شهرستان پاوه گفت: روند صادرات و واردات در این مرز با سرعت و بدون مشکل در حال انجام است و فعالان تجاری از روند کار رضایت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصز سه‌شنبه در جریان هشتمین سفر شهرستانی خود با حضور در نقطه صفر مرز شوشمی در شهرستان پاوه، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های تجاری و تردد در این مرز قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش دستگاه‌های مستقر، روند صادرات و واردات در این مرز با نظارت گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت روان و سریع در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه افزود: در گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت مرزی، رانندگان کامیون و ترخیص‌کاران مستقر در این مرز مشخص شد که آنان از نحوه انجام امور، سرعت ترخیص کالا و روند فعالیت‌ها رضایت دارند.

حبیبی با اشاره به تداوم فعالیت این مرز در شرایط مختلف تصریح کرد: بازارچه مرزی شوشمی حتی در ایام تعطیلات نوروز و همچنین در شرایط خاص و جنگ نیز تعطیل نبوده و صادرات کالا به کشور عراق و واردات اقلام مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بخش عمده صادرات از مرز شوشمی مربوط به محصولات تره‌بار است و در حوزه واردات نیز کالاهای مورد نیاز کشور از طریق تجارت مرزی توسط تجار وارد می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر پویایی این مرز گفت: مرز شوشمی یک مرز فعال و زنده است و همان‌گونه که در بازدید میدانی مشاهده شد، روند فعالیت‌ها به‌خوبی جریان دارد و در بخش تردد مسافران نیز رفت‌وآمدها به‌صورت آرام و بدون مشکل انجام می‌شود.

حبیبی بیان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بخش گذرنامه، آمار ورود مسافران از این مرز بیشتر از خروجی است و مسافران نیز از روند انجام امور خود در این مرز ابراز رضایت کرده‌اند.

وی با اشاره به سرعت انجام تشریفات گمرکی افزود: در حوزه صادرات محصولات تره‌بار، فرآیندهای گمرکی در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود تا کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن از مرز عبور کنند و در سایر حوزه‌ها نیز حداکثر ظرف شش ساعت امور تجار در بازارچه مرزی انجام می‌شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی از جمله تجار، بازرگانان، ترخیص‌کاران و رانندگان کامیون معتقدند که سرعت انجام امور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعالیت در این مرز کاملاً عادی است، گفت: در صورت نیاز تلاش خواهیم کرد امکانات و زیرساخت‌های بیشتری برای تسریع روند فعالیت‌ها و ارائه خدمات بهتر در این مرز فراهم شود.

حبیبی در پایان با اشاره به وضعیت امنیتی منطقه اظهار کرد: مرز و بازارچه شوشمی در امنیت کامل قرار دارد و نیروهای مرزبانی و نیروهای مسلح با حضور فعال امنیت منطقه را تأمین کرده‌اند و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. همچنین هماهنگی کامل با طرف عراقی برقرار است و امور با همکاری دو طرف در حال انجام است.

