نسخه جدید توانیر برای عدالت در مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الهداد مدیرعامل این شرکت از اجرای بسته جامع مدیریت مصرف در قالب ۱۴ مگاپروژه خبر داد و اعلام کرد: مشترکان خوشمصرف با ۱۰ درصد صرفهجویی، تا ۳۰ درصد مشمول پاداش در قبض برق میشوند و مشترکان بدمصرف و صنایع کمبازده نیز برق مازاد خود را از بورس انرژی تأمین خواهند کرد.
الهداد با تشریح برنامههای صنعت برق برای عبور مطمئن از اوج بار سال جاری اظهار داشت: وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق با طراحی و اجرای ۱۴ مگاپروژه در دو بخش عرضه و تقاضا، برنامهای منسجم برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف تدوین کردهاند.
۱۴ مگاپروژه؛ نقشه راه عبور از اوج مصرف
وی افزود: در بخش عرضه، افزایش ظرفیت تولید برق و انجام کامل تعمیرات نیروگاهی با هدف دستیابی به آمادگی حداکثری نیروگاهها در دستور کار قرار دارد و در بخش تقاضا نیز تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای بستههای تشویقی برای مشترکان است.
پاداش خوشمصرفها؛ ۱۰ درصد صرفهجویی، تا ۳۰ درصد تخفیف
مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم بالای مشترکان خوشمصرف در کشور تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی زیر الگوی مصرف قرار دارند. این مشترکان در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه، تا ۳۰ درصد از مبلغ صورتحساب خود پاداش خواهند گرفت؛ این سیاست با هدف تقویت رفتارهای مصرفی صحیح و قدردانی از همراهی مردم طراحی شده است.
پرمصرفها زیر ذرهبین؛ هزینه برق نزدیکتر به قیمت واقعی
الهداد در خصوص مشترکان پرمصرف نیز گفت: در چارچوب قوانین بالادستی و با رویکرد تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی، مشترکانی که بیش از الگوی تعیینشده مصرف میکنند، متناسب با میزان مازاد مصرف، هزینهای نزدیکتر به قیمت واقعی تأمین برق پرداخت خواهند کرد.
محدودیت به جای قطعی؛ خط قرمز صنعت برق در بخش خانگی
وی با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار بخش خانگی همچنان اولویت اصلی صنعت برق است، خاطرنشان کرد: محدودیتها صرفاً در صورت عبور از سقفهای مجاز و ایجاد فشار بر شبکه اعمال میشود و رویکرد ما مدیریت مصرف است، نه قطع برق مشترکان خانگی.
بورس انرژی برای برقِ مازاد صنایع؛ اجرای بند «ب» ماده ۴۳
وی همچنین به اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل، صنایع و مشترکان با قدرت ۱۵۰ کیلووات و بالاتر که مصرفی معادل حدود ۳۰ برابر یک مشترک خانگی دارند، موظفاند برق مازاد بر سقف تعیینشده را از طریق تابلوهای آزاد و سبز بورس انرژی خریداری کنند. این اقدام ضمن شفافسازی مبادلات برق، به تخصیص عادلانه یارانهها و پایداری شبکه کمک میکند.
برق پایدار با همراهی مردم ممکن است
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان تأکید کرد: صنعت برق با تمام توان در مسیر تأمین پایدار انرژی برای همه مشترکان، بهویژه بخش خانگی، گام برمیدارد و همراهی مردم در مدیریت مصرف، کلید موفقیت این برنامههاست.
نظر شما