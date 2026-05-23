مشارکت ۵۰ هزار داوطلب در ارائه خدمات بشردوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر، جواد عزتی، با اشاره به اقدامات این سازمان از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ اردیبهشتماه، گفت: در راستای وظایف جمعیت هلالاحمر، سازمان داوطلبان با بهرهگیری از شبکه گسترده داوطلبان، خیرین، حامیان، تشکلهای مردمی، گروههای جهادی و سایر سازمانها و نهادهای همکار، مجموعهای از برنامهها، رویدادهای تخصصی و فعالیتهای هدفمند را به منظور گرامیداشت هفته هلالاحمر در سال ۱۴۰۵، از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ اردیبهشت ماه تحت هدایت و مدیریت معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استانها یا همکاری شعب در قالب برنامههای ملی، استانی و محلی برنامهریزی و اجرا کرد.
وی افزود: اجرای اقدامات سازمان داوطلبان با رویکرد تقویت مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات داوطلبانه، ترویج فرهنگ نوعدوستی؛ ارتقای هم افزایی میان ارکان در مجموع منجر به مشارکت و همکاری بیش از ۵۰ هزار و ۵۵۷ نفر داوطلب شد.
عزتی با بیان این که استان خوزستان رکوردار مشارکت داوطبان را در بین استانهای دیگر دارد، ادامه داد: بیش از ۶ هزار نفر، در خدمات داوطلبی استان خوزستان حضور داشتند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، گفت: در مجموع بیش از ۴۷۲ هزار و ۳۳۹ نفر از خدمات جمعیت هلالاحمر استفاده کردند. استان اردبیل در صدر دریافت خدمات، با بهرهمندی بیش از ۴ هزار مورد، قرار دارد.
عزتی گفت: در راستای توسعه سرمایه انسانی و تقویت توان عملیاتی در حوزه خدماترسانی، فراخوان عضویت در شعب جمعیت هلالاحمر، با هدف جذب و سازماندهی نیروهای داوطلب، اجرا شد؛ بنابر این فراخوان ۶۷۵۸ نفر عضو داوطلب جدید به توان جمعیت هلالاحمر اضافه شدند.
