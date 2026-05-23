به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مظلومان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گروه جهادی تخصصی «شیفتگان خدمت» بیش از ۵ سال است که به طور مستمر به خدمت رسانی به افراد کمبرخوردار مشغول بوده است.
مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان قم با تأکید بر گستردگی این حرکت مردمی افزود: هماکنون بیش از ۸۰ رسته شغلی مختلف درگیر این فعالیت جهادی شدهاند و حدود ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مسیر مشارکت دارند.
وی گفت: از این تعداد، ۸۰ نفر به طور مستقیم عملیات خدمترسانی را انجام میدهند و ۷۰ نفر دیگر نیز به صورت موردی و با انجام کار در مغازههای خود، در صورت عدم امکان حضور در رزمایشها، همکاری میکنند.
مسئول گروه جهادی شیفتگان خدمت با اشاره به تخصص بالای نیروهای داوطلب افزود: نیروهای فعال در این گروه به ویژه در رسته تعمیرات لوازم خانگی از تجربهای بالغ بر ۳۰ سال برخوردار هستند و این افراد با گذشت مالی، مغازههای خود را تعطیل و با انگیزه و حال خوب به خدمترسانی میپردازند.
وی تصریح کرد: جهادگرانی که در این عرصه فعالیت میکنند، بحث درآمد ریالی را کنار گذاشته و رضایت الهی و خدمت به همنوع را بر سودجویی اقتصادی ترجیح میدهند.
شناسایی محرومان آبرومند سختترین بخش کار است
مظلومان در پاسخ به این پرسش که نحوه شناسایی افراد کمبرخوردار چگونه است خاطرنشان کرد: این کار بسیار دشوار است زیرا جامعه هدف، خانوادههای آبرومندی هستند که به راحتی شناسایی نمیشوند.
وی اضافه کرد: فرایند شناسایی این مددجویان از طریق هماهنگی با نهادهایی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، اتحادیههای صنفی و پایگاههای بسیج محلات انجام میشود یا در قالب کاروانهای جهادی به ویژه در خارج از استان قم اجرا میشود.
مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان قم با تمجید از روحیه جهادگران در حوزههای مختلف پزشکی، عمرانی و خدماتی اظهار داشت: جهادگران همواره در شرایط مختلف پای کار بودهاند.
مظلومان در ادامه اظهارات خود با اشاره به روحیه بالای جهادگران افزود: حرکت جهادی زمانی رقم میخورد که عشق به خدمت و تفکر بسیجی در وجود یک نفر توأم میشود و ما شاهدیم که بچهها مغازههای خود را تعطیل کرده و از مال دنیا میگذرند تا کار جهادی رایگان انجام دهند.
مسئول گروه جهادی شیفتگان با تأکید بر ابعاد ایثارگرانه این فعالیت خاطرنشان کرد: چیزی که در وجود این افراد هست حال خوش و حس خوب را به دل دیگران مینشاند و میخواهند باقیات و صالحاتی به عنوان ذخیره آخرت خود داشته باشند.
فعالیتهای جهادی به دو شکل موردی و کاروانی انجام میشود
وی افزود: در روش کاروانی، مناطق هدف ابتدا شناسایی میشوند و روستاهای اطراف و مناطقی که افراد کمبرخوردار در آنجا سکونت دارند بر اساس تخصص گروههای جهادی مورد خدمترسانی قرار میگیرند.
مظلومان با اشاره به سابقه فعالیتهای بروناستانی این گروه تصریح کرد: سال گذشته به ما اعلام شد که در منطقه جنوب غرب کشور(منطقه جنوب و مناطق جنگی جنوب غرب از آبادان تا فاو)، تعدادی کولر گازی برای افرادی که در خط مقدم پاسداری از امنیت کشور مشغول خدمت بودند نیاز به تعمیر دارد و ما پای کار آمدیم.
مظلومان با بیان این که این گروه جهادی حدود ۵ روز در مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور مستقر بوده است افزود: در این مدت، خدماتی نظیر تعمیر کولرهای گازی، یخچالها، اجاقگازهاو سایر لوازم ضروری خانگی برای مدافعان امنیت ارائه شد.
مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان قم تصریح کرد: محدوده فعالیت ما در امتداد ۱۵۰ کیلومتر خط طولی رودخانه اروند بود و بیش از ۱۰۰ پایگاه تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند.
کار جهادی در شرایط سخت زیست محیطی مناطق عملیاتی
وی با تأکید بر گستره خدمات این گروه خاطرنشان کرد: پوشش خدمات ما شامل تمامی کالاهای درشت و ریز مایحتاج زندگی هر خانواده میشود و هر آنچه در یک خانه نیاز باشد در دستور کار خدمترسانی قرار دارد.
مظلومان در پاسخ به این پرسش که در جنگ تحمیلی دوم و سوم چه تعداد خانواده تحت پوشش قرار گرفتهاند گفت: آمار دقیق خانوادهها به دلیل هماهنگی از طریق بسیج اصناف و اتاق اصناف به صورت تیمی جمعآوری میشود.
وی با اشاره به یکی از معضلات اصلی پیش رو افزود: تأمین قطعات تعمیراتی واقعاً با مشکل مواجه است و برای ادامه این مسیر به یاری نیاز داریم؛ خیرینی که پای کار بیایند و ما را در تهیه قطعات یاری کنند تا بتوانیم خدمترسانی را به بهترین شکل انجام دهیم.
نظر شما