به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد را ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد بیش از ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، حقوق‌های کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف است.

بر اساس حکم قانونگذار در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق به صورت پلکانی و به شرح زیر تعیین شده است:

درآمد حقوق سالانه تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان از مالیات معاف است.

پلکان ۱- مالیات بر درآمد حقوق سالانه مازاد بر ۴۸۰ میلیون تا ۹۶۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.

پلکان ۲- مالیات بر درآمد حقوق سالانه مازاد بر ۹۶۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.

پلکان ۳- مالیات بر درآمد حقوق سالانه مازاد بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‏‌شود.

پلکان ۴- مالیات بر درآمد حقوق سالانه مازاد بر یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌‏شود.

پلکان ۵- مالیات بر درآمد حقوق سالانه مازاد بر یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نرخ مالیات حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و قضات نیز با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌‏شود.

گفتنی است حقوق‏‌بگیران علاوه بر معافیت پیش‌بینی شده در قانون بودجه، از معافیت‌های قانونی دیگری نیز بهره‏‌مند می‌شوند. از جمله در ماده (۹۱) قانون مالیات‏‌های مستقیم، قانونگذار در دو بند معافیت‏‌هایی را متوجه حقوق‏‌بگیران کرده است. بر اساس بند (۱۰) این ماده، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون از مالیات معاف است. از آنجا که سقف معافیت مالیات موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌‏های مستقیم در قانون بودجه امسال ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است، پس سقف معافیت عیدی سالانه یا پاداش آخر سال نیز معادل یک دوازدهم این مبلغ (یعنی ۴۰ میلیون تومان) است. به عبارت دیگر، عیدی سالانه و پاداش پایان سال تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است.

بر اساس بند (۱۳) این ماده قانونی، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون نیز از مالیات معاف است. به عبارت دیگر، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۵، تا سقف معادل ۸۰ میلیون تومان از مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

قانونگذار، برای حقوق‌بگیرانی که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می‏‌کنند، معافیت ویژه‏ دیگری نیز در نظر گرفته است. طبق ماده (۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم، پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته بخشوده می‌شود. بر این اساس، نیمی از مالیات محاسبه شده درآمد حقوق برای حقوق‏‌بگیرانی که در مناطق کمتر توسعه زندگی می‌‏کنند، مشمول معافیت می‏‌شود. تعیین مناطق کمترتوسعه‌‏یافته نیز بر اساس فهرست تهیه‏‌شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‏‌گیرد.