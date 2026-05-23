حریزاوی: انقلاب اسلامی حقیقتی زنده در منظومه آموزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: دوره‌های فشرده آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مخاطب را با مبانی عمیق و در عین حال قابل‌فهم معارف اسلامی آشنا کنند.

قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این دوره‌ها باید ضمن حفظ عمق علمی، از پیچیدگی‌های غیرضروری و اصطلاحات سخت‌فهم فاصله گرفته و برای نسل جدید و فعالان فرهنگی کاربردی‌تر باشند.

وی با بیان اینکه برخی مجموعه‌های آموزشی گذشته هرچند ارزشمند و اثرگذار بوده‌اند، اما امروز نیازمند بازآرایی و به‌روزرسانی هستند، ادامه داد: تمرکز بر مفهوم «الهیات اجتماعی» می‌تواند نسبت دین با جامعه، عدالت، معنویت، انقلاب و تمدن را به‌صورت منسجم تبیین کند.

حریزاوی اظهار کرد: حرکت از «معارف توحیدی» به «معارف ولایی و معنوی»، سپس «معارف انقلابی» و در نهایت «معارف تمدنی»، می‌تواند مسیر روشنی برای تربیت نیروهای فکری و فرهنگی متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی فراهم کند.

معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه حقیقتی زنده، مستمر و اعتقادی است که باید در منظومه آموزشی کشور به‌درستی فهم و تبیین شود.

وی افزود: غفلت از این نگاه، به تقلیل نقش دین در عرصه‌های اجتماعی و تمدنی منجر خواهد شد.

حریزاوی با اشاره به اهمیت «معارف معنوی» در تمایز اسلام ناب از جریان‌های مادی‌گرا و عرفان‌های انحرافی گفت: امروز ارائه الگوی صحیح و اصیل از معنویت دینی برای مصون‌سازی نسل جوان در برابر قرائت‌های تحریف‌شده و غیرالهی یک ضرورت جدی است.

وی تأکید کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت و بازآفرینی دوره‌های آموزشی عمیق و مسئله‌محور، پشتوانه مهمی برای حرکت به سمت طراحی‌های نوین در آموزش معارف اسلامی است.

در این دیدار همچنین بر نقش حوزه‌های علمیه و مراکز آموزشی در تربیت نیروهای توانمند برای تبیین اسلام ناب و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه تأکید شد.