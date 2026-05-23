حریزاوی: دشمن معارف اسلامی شیعی و انقلابی را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی ظهر شنبه در آئین افتتاح «مرکز معارف اسلام ناب» در خراسان شمالی اظهار کرد: دشمن در آرایش تبلیغاتی خود سه حوزه کلیدی شامل معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی را هدف گرفته است.

قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت مبانی فکری انقلاب اسلامی افزود: دشمن به دنبال تضعیف بنیان‌های هویتی و اعتقادی جامعه است و اولویت امروز ما باید تبیین و تقویت این مبانی باشد.

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در حوزه تبلیغ معارف دینی تصریح کرد: مواجهه مناسبتی با مردم و محدود شدن فعالیت‌های تبلیغی به ایام خاص، موجب ایجاد خلأ معرفتی در جامعه شده است.

حریزاوی با اشاره به ضرورت طراحی نظام معرفتی منسجم گفت: باید از چارچوب‌های متعارف عبور کرده و با ارائه طرحواره‌های فکری و تمدنی، نسل جوان را برای جهاد فرهنگی و مقابله با شبهات تجهیز کنیم.

معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین «بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد» رهبر معظم انقلاب را نقشه راه تحول در عرصه تبیین معارف اسلامی دانست و بر نقش حوزه‌ها و مراکز آموزشی در تربیت نیروهای فکری و فرهنگی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی مراکز معارف در استان‌ها افزود: این مراکز با هدف تربیت «مجاهد فرهنگی» و سازماندهی نیروهای جوان و انقلابی برای حضور مؤثر در عرصه جنگ نرم و جهاد تبیین فعالیت خواهند کرد.