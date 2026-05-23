۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

حریزاوی: دشمن معارف اسلامی شیعی و انقلابی را هدف گرفته است

بجنورد- قائم‌مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دشمن در جنگ تبلیغاتی خود معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را هدف قرار داده و باید در برابر این هجمه‌ها نظام معرفتی منسجم ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی ظهر شنبه در آئین افتتاح «مرکز معارف اسلام ناب» در خراسان شمالی اظهار کرد: دشمن در آرایش تبلیغاتی خود سه حوزه کلیدی شامل معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی را هدف گرفته است.

قائم‌مقام رئیس و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت مبانی فکری انقلاب اسلامی افزود: دشمن به دنبال تضعیف بنیان‌های هویتی و اعتقادی جامعه است و اولویت امروز ما باید تبیین و تقویت این مبانی باشد.

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در حوزه تبلیغ معارف دینی تصریح کرد: مواجهه مناسبتی با مردم و محدود شدن فعالیت‌های تبلیغی به ایام خاص، موجب ایجاد خلأ معرفتی در جامعه شده است.

حریزاوی با اشاره به ضرورت طراحی نظام معرفتی منسجم گفت: باید از چارچوب‌های متعارف عبور کرده و با ارائه طرحواره‌های فکری و تمدنی، نسل جوان را برای جهاد فرهنگی و مقابله با شبهات تجهیز کنیم.

معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین «بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد» رهبر معظم انقلاب را نقشه راه تحول در عرصه تبیین معارف اسلامی دانست و بر نقش حوزه‌ها و مراکز آموزشی در تربیت نیروهای فکری و فرهنگی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی مراکز معارف در استان‌ها افزود: این مراکز با هدف تربیت «مجاهد فرهنگی» و سازماندهی نیروهای جوان و انقلابی برای حضور مؤثر در عرصه جنگ نرم و جهاد تبیین فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 6838570

