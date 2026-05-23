  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

محفل انس با قرآن در روستای «کهنه جلگه» برگزار شد

محفل انس با قرآن در روستای «کهنه جلگه» برگزار شد

بجنورد- محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور علما، بزرگان و جوانان در روستای کهنه جلگه برگزار شد و فضایی معنوی و سرشار از اخلاص در این منطقه حاکم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور پرشور مردم متدین، علما، بزرگان و جوانان روستای کهنه جلگه برگزار شد.

این محفل معنوی با هدف تعمیق پیوندهای قرآنی و تقویت وحدت اسلامی برپا شد و استقبال گسترده اهالی و علاقه‌مندان به کلام وحی را به همراه داشت.

در این مراسم، تلاوت آیات الهی و فضای صمیمی حاکم بر برنامه، جلوه‌ای از ایمان، همدلی و ارادت مردم منطقه به قرآن کریم را به نمایش گذاشت.

برگزارکنندگان این محفل ابراز امیدواری کردند تداوم چنین برنامه‌هایی موجب تقویت انس با قرآن و تحکیم وحدت و همدلی در جامعه اسلامی شود.

کد مطلب 6838344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها