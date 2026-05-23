محفل انس با قرآن در روستای «کهنه جلگه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور پرشور مردم متدین، علما، بزرگان و جوانان روستای کهنه جلگه برگزار شد.

این محفل معنوی با هدف تعمیق پیوندهای قرآنی و تقویت وحدت اسلامی برپا شد و استقبال گسترده اهالی و علاقه‌مندان به کلام وحی را به همراه داشت.

در این مراسم، تلاوت آیات الهی و فضای صمیمی حاکم بر برنامه، جلوه‌ای از ایمان، همدلی و ارادت مردم منطقه به قرآن کریم را به نمایش گذاشت.

برگزارکنندگان این محفل ابراز امیدواری کردند تداوم چنین برنامه‌هایی موجب تقویت انس با قرآن و تحکیم وحدت و همدلی در جامعه اسلامی شود.