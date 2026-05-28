  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

حجت‌الاسلام حریزاوی: امروز به تربیت مجاهد فرهنگی نیاز داریم

حجت‌الاسلام حریزاوی: امروز به تربیت مجاهد فرهنگی نیاز داریم

کرمانشاه - قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور بر ضرورت تربیت مجاهدان فرهنگی و تبیین معارف توحیدی، انقلابی و تمدنی در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی صبح پنجشنبه در افتتاحیه دوره حوزه معارف اسلام ناب با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین حیله‌های جریان‌های فاسد در طول تاریخ، ایجاد غفلت و ناآگاهی در جامعه نسبت به معارف اصیل دینی بوده است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، افزود: بنی‌امیه در ظاهر آموزش برخی معارف دینی را آزاد گذاشته بودند اما نسبت به آموزش حقیقت شرک و انحرافات فکری برنامه‌ریزی می‌کردند تا مردم به‌تدریج در مسیر پذیرش سبک زندگی طاغوتی قرار گیرند.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: دشمنان همواره تنها از طریق جنگ سخت وارد نمی‌شوند، بلکه بخش مهمی از طراحی آن‌ها در عرصه جنگ نرم، شناختی و آموزشی شکل می‌گیرد و آثار آن گاه پس از سال‌ها در جامعه نمایان می‌شود.

وی با اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیان کرد: ایشان از ابتدای مبارزات خود تلاش داشتند راه مقابله با جنگ نرم و ترکیبی دشمن را به جامعه بیاموزند و همواره بر تبیین معارف شیعی، انقلابی و تمدنی تأکید داشتند.

حجت‌الاسلام حریزاوی ادامه داد: در اندیشه امامین انقلاب، توحید تنها یک مفهوم ذهنی و فلسفی نیست بلکه دارای ابعاد اجتماعی، تمدنی و سیاسی است و انسان را به مبارزه با طاغوت و شکل‌دهی جامعه اسلامی دعوت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان مطهری، بهشتی و دیگر نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی با الهام از اندیشه امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی، تلاش کردند معارف توحیدی و ولایی را در قالب یک منظومه فکری و اجتماعی تبیین کنند.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر کم‌کاری در ارائه مبانی معرفتی انقلاب اسلامی، گفت: با وجود عظمت انقلاب اسلامی، در معرفی و تبیین مبانی نظری و معرفتی آن به نسل جوان کاستی‌هایی وجود داشته و لازم است این خلأ با برنامه‌ریزی علمی و آموزشی جبران شود.

وی افزود: اساتید و فعالان این عرصه باید برای تربیت نسل جوان و نوجوانی که حامل معارف انقلاب اسلامی خواهند بود، برنامه‌ریزی جدی داشته باشند و این دوره‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین حرکتی باشد.

حجت‌الاسلام حریزاوی تصریح کرد: هدف ما صرفاً آموزش نظری نیست، بلکه باید افرادی تربیت شوند که در میدان عمل، پاسخگوی شبهات باشند، قدرت اثرگذاری اجتماعی داشته باشند و در عرصه‌های فرهنگی، انقلابی و تمدنی نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: فردی که معارف توحیدی، ولایی، معنوی و تمدنی را به‌درستی فرا بگیرد، می‌تواند در برابر هجمه‌های فکری دشمن ایستادگی کند و به عنصری فعال در مسیر ترویج فرهنگ دینی و انقلابی تبدیل شود.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان گفت: امروز نبرد اصلی، نبردی تمدنی و فکری است و برای حضور مؤثر در این میدان باید نیروهایی تربیت شوند که علاوه بر تسلط بر معارف اسلامی، توان ارتباط‌گیری و فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز داشته باشند.

کد مطلب 6843029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مجاهد فرهنگی کسی است که تاریخ ایران و اعراب را بخواند تاریخ شرق دور را بخواند تاریخ غرب بخصوص انگلیس و آمریکا را بداند . تاریخ اسراییل و فلسطین را بداند فرهنگ باستان ایران و چین و روم را بشناسد . ادبیات ایران را بداند ادبیات غرب و شرق را تا حدی بداند و در مباحث دینی هم صاحب ذوق باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها