به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله حریزاوی صبح پنجشنبه در افتتاحیه دوره حوزه معارف اسلام ناب با حضور آیتالله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از مهمترین حیلههای جریانهای فاسد در طول تاریخ، ایجاد غفلت و ناآگاهی در جامعه نسبت به معارف اصیل دینی بوده است.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، افزود: بنیامیه در ظاهر آموزش برخی معارف دینی را آزاد گذاشته بودند اما نسبت به آموزش حقیقت شرک و انحرافات فکری برنامهریزی میکردند تا مردم بهتدریج در مسیر پذیرش سبک زندگی طاغوتی قرار گیرند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: دشمنان همواره تنها از طریق جنگ سخت وارد نمیشوند، بلکه بخش مهمی از طراحی آنها در عرصه جنگ نرم، شناختی و آموزشی شکل میگیرد و آثار آن گاه پس از سالها در جامعه نمایان میشود.
وی با اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیان کرد: ایشان از ابتدای مبارزات خود تلاش داشتند راه مقابله با جنگ نرم و ترکیبی دشمن را به جامعه بیاموزند و همواره بر تبیین معارف شیعی، انقلابی و تمدنی تأکید داشتند.
حجتالاسلام حریزاوی ادامه داد: در اندیشه امامین انقلاب، توحید تنها یک مفهوم ذهنی و فلسفی نیست بلکه دارای ابعاد اجتماعی، تمدنی و سیاسی است و انسان را به مبارزه با طاغوت و شکلدهی جامعه اسلامی دعوت میکند.
وی خاطرنشان کرد: شهیدان مطهری، بهشتی و دیگر نظریهپردازان انقلاب اسلامی با الهام از اندیشه امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی، تلاش کردند معارف توحیدی و ولایی را در قالب یک منظومه فکری و اجتماعی تبیین کنند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر کمکاری در ارائه مبانی معرفتی انقلاب اسلامی، گفت: با وجود عظمت انقلاب اسلامی، در معرفی و تبیین مبانی نظری و معرفتی آن به نسل جوان کاستیهایی وجود داشته و لازم است این خلأ با برنامهریزی علمی و آموزشی جبران شود.
وی افزود: اساتید و فعالان این عرصه باید برای تربیت نسل جوان و نوجوانی که حامل معارف انقلاب اسلامی خواهند بود، برنامهریزی جدی داشته باشند و این دورهها میتواند زمینهساز شکلگیری چنین حرکتی باشد.
حجتالاسلام حریزاوی تصریح کرد: هدف ما صرفاً آموزش نظری نیست، بلکه باید افرادی تربیت شوند که در میدان عمل، پاسخگوی شبهات باشند، قدرت اثرگذاری اجتماعی داشته باشند و در عرصههای فرهنگی، انقلابی و تمدنی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: فردی که معارف توحیدی، ولایی، معنوی و تمدنی را بهدرستی فرا بگیرد، میتواند در برابر هجمههای فکری دشمن ایستادگی کند و به عنصری فعال در مسیر ترویج فرهنگ دینی و انقلابی تبدیل شود.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پایان گفت: امروز نبرد اصلی، نبردی تمدنی و فکری است و برای حضور مؤثر در این میدان باید نیروهایی تربیت شوند که علاوه بر تسلط بر معارف اسلامی، توان ارتباطگیری و فعالیت در عرصههای بینالمللی را نیز داشته باشند.
