مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: ارزشیابی ابتدایی توصیفی و فرآیندی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، صبح شنبه در گفتوگوی خبری با رسانهها به تشریح آخرین وضعیت ارزشیابی و آزمونهای پایان سال پرداخت.
عدالت آموزشی و ارزشیابی دوره ابتدایی
سهرابی با تأکید بر عدالت آموزشی، گفت: آزمونها بهگونهای طراحی میشود که میان «آموزش حضوری» و «مجازی» توازن برقرار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه حذف آزمون پایانی در ابتدایی اجرایی شده است، گفت: ارزشیابی دوره ابتدایی کاملاً «توصیفی و فرآیندی» است و پایه ششم امسال آزمون پایان ترم ندارد.
وضعیت متوسطه دوم و تفویض اختیار به استانها
سهرابی در خصوص وضعیت متوسطه دوم (نظری) گفت: پایههای یازدهم و دوازدهم (نهایی) تابع تصمیم متمرکز وزارتی است و تا این لحظه تصمیمی برای برگزاری گرفته نشده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: برای پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، شورای عالی امنیت ملی اختیار تصمیمگیری را به استانها سپرده است.
برگزاری آزمونها به شورای مدرسه واگذار شد
سهرابی با اشاره به رویکرد مدرسهمحوری، گفت: برگزاری آزمونها به شورای مدرسه (با حضور نماینده اولیا و دانشآموزان) واگذار شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: دروس تأثیرگذار در هدایت تحصیلی؛ آزمونهای حضوری متوسطه اول صرفاً محدود به ۵ درس مؤثر در هدایت تحصیلی (ریاضی، علوم، ادبیات، مطالعات و عربی) است.
طراحی سوالات توسط معلم آموزشدهنده
سهرابی با اشاره به سیاست طراحی سوالات، گفت: سوالات توسط همان معلمی طراحی میشود که آموزش را بر عهده داشته است تا از انحراف از محتوا جلوگیری شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: درجه سختی سوالات کاملاً با میزان یادگیری دانشآموز در طول سال (مجازی و حضوری) متناسبسازی خواهد شد.
پایه دهم، مدارس روستایی و افت تحصیلی
سهرابی در خصوص پایه دهم گفت: نحوه برگزاری آزمون برخی از دروس که در دستورالعمل ابلاغی ذکر شدهاند بر عهده شورای مدرسه است. آزمون سایر دروس این پایه به صورت حضوری خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تلاش معلمان در مدارس روستایی، گفت: در مناطق روستایی، آموزشها حتی در دوران مجازی نیز گاها به صورت حضوری یا در منازل و مساجد تداوم داشته است.
پذیرش واقعبینانه افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی
سهرابی با بیان اینکه در نظر گرفتن افت تحصیلی در دستور کار است، گفت: آموزش و پرورش افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی را واقعبینانه پذیرفته و در طراحی سوال و تصحیح اوراق لحاظ خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به رویکرد معلممحور در طراحی سوال و تصحیح، گفت: نگاه معلمان در طراحی سوال و تصحیح اوراق، همراه با درک شرایط دانشآموز است.
آموزش آینده باید تلفیقی از حضوری و مجازی باشد
سهرابی با بیان اینکه تلفیق روشهای آموزشی را در اولویت قرار داده است، گفت: مدیرکل بر این باور است که آموزش آینده باید «تلفیقی» از حضوری و مجازی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر اینکه نباید سلامت و آموزش را در مقابل یکدیگر قرار داد، گفت: عدم تقابل سلامت و آموزش، رویکرد اصلی ماست.
برگزاری آزمونها با اخذ مجوزهای رسمی از نهادهای مسئول
سهرابی با اشاره به مجوزهای امنیتی، گفت: برگزاری آزمونها با اخذ مجوزهای رسمی از نهادهای مسئول امنیت کشور انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه آمادگی برای سناریوهای متغیر را داریم، گفت: آموزش و پرورش برای تغییر لحظهای شرایط در صورت تغییر وضعیت کشور آمادگی کامل دارد.
سهرابی در پایان با تأکید بر اطمینانبخشی به اولیا، گفت: اولویت اصلی را «کاهش استرس» خانوادهها دانسته و تأکید کرده که محیط مدرسه برای آزمون، کاملاً امن و طبیعی است.
