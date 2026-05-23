مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: ارزشیابی ابتدایی توصیفی و فرآیندی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، صبح شنبه در گفت‌وگوی خبری با رسانه‌ها به تشریح آخرین وضعیت ارزشیابی و آزمون‌های پایان سال پرداخت.

عدالت آموزشی و ارزشیابی دوره ابتدایی

سهرابی با تأکید بر عدالت آموزشی، گفت: آزمون‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که میان «آموزش حضوری» و «مجازی» توازن برقرار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه حذف آزمون پایانی در ابتدایی اجرایی شده است، گفت: ارزشیابی دوره ابتدایی کاملاً «توصیفی و فرآیندی» است و پایه ششم امسال آزمون پایان ترم ندارد.

وضعیت متوسطه دوم و تفویض اختیار به استان‌ها

سهرابی در خصوص وضعیت متوسطه دوم (نظری) گفت: پایه‌های یازدهم و دوازدهم (نهایی) تابع تصمیم متمرکز وزارتی است و تا این لحظه تصمیمی برای برگزاری گرفته نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، شورای عالی امنیت ملی اختیار تصمیم‌گیری را به استان‌ها سپرده است.

برگزاری آزمون‌ها به شورای مدرسه واگذار شد

سهرابی با اشاره به رویکرد مدرسه‌محوری، گفت: برگزاری آزمون‌ها به شورای مدرسه (با حضور نماینده اولیا و دانش‌آموزان) واگذار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: دروس تأثیرگذار در هدایت تحصیلی؛ آزمون‌های حضوری متوسطه اول صرفاً محدود به ۵ درس مؤثر در هدایت تحصیلی (ریاضی، علوم، ادبیات، مطالعات و عربی) است.

طراحی سوالات توسط معلم آموزش‌دهنده

سهرابی با اشاره به سیاست طراحی سوالات، گفت: سوالات توسط همان معلمی طراحی می‌شود که آموزش را بر عهده داشته است تا از انحراف از محتوا جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: درجه سختی سوالات کاملاً با میزان یادگیری دانش‌آموز در طول سال (مجازی و حضوری) متناسب‌سازی خواهد شد.

پایه دهم، مدارس روستایی و افت تحصیلی

سهرابی در خصوص پایه دهم گفت: نحوه برگزاری آزمون برخی از دروس که در دستورالعمل ابلاغی ذکر شده‌اند بر عهده شورای مدرسه است. آزمون سایر دروس این پایه به صورت حضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به تلاش معلمان در مدارس روستایی، گفت: در مناطق روستایی، آموزش‌ها حتی در دوران مجازی نیز گاها به صورت حضوری یا در منازل و مساجد تداوم داشته است.

پذیرش واقع‌بینانه افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی

سهرابی با بیان اینکه در نظر گرفتن افت تحصیلی در دستور کار است، گفت: آموزش و پرورش افت تحصیلی ناشی از آموزش مجازی را واقع‌بینانه پذیرفته و در طراحی سوال و تصحیح اوراق لحاظ خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به رویکرد معلم‌محور در طراحی سوال و تصحیح، گفت: نگاه معلمان در طراحی سوال و تصحیح اوراق، همراه با درک شرایط دانش‌آموز است.

آموزش آینده باید تلفیقی از حضوری و مجازی باشد

سهرابی با بیان اینکه تلفیق روش‌های آموزشی را در اولویت قرار داده است، گفت: مدیرکل بر این باور است که آموزش آینده باید «تلفیقی» از حضوری و مجازی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر اینکه نباید سلامت و آموزش را در مقابل یکدیگر قرار داد، گفت: عدم تقابل سلامت و آموزش، رویکرد اصلی ماست.

برگزاری آزمون‌ها با اخذ مجوزهای رسمی از نهادهای مسئول

سهرابی با اشاره به مجوزهای امنیتی، گفت: برگزاری آزمون‌ها با اخذ مجوزهای رسمی از نهادهای مسئول امنیت کشور انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه آمادگی برای سناریوهای متغیر را داریم، گفت: آموزش و پرورش برای تغییر لحظه‌ای شرایط در صورت تغییر وضعیت کشور آمادگی کامل دارد.

سهرابی در پایان با تأکید بر اطمینان‌بخشی به اولیا، گفت: اولویت اصلی را «کاهش استرس» خانواده‌ها دانسته و تأکید کرده که محیط مدرسه برای آزمون، کاملاً امن و طبیعی است.