۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

سالانه ۱۲۰ همت صرف مقابله با اعتیاد می‌شود

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به هزینه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مقابله با اعتیاد، از اجرای «طرح تحول درمان»تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی، با اشاره به دغدغه‌های نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، بر لزوم ساماندهی وضعیت اعتیاد در کشور تأکید کرد.

به گفته وی، با توجه به تقدیم چهار هزار شهید، ۱۲ هزار جانباز و هزینه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در راستای درمان و مقابله با این آسیب اجتماعی، ضروری است که اقدامات مطابق با برنامه هفتم توسعه پیش برود. هدف این برنامه، دستیابی به بهبودی سالیانه یک درصدی در تعداد معتادان و کاهش ۱۰ درصدی اعتیاد در پایان برنامه هفتم است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به اهمیت صیانت از نسل جوان اشاره کرد و افزود: جوانان به عنوان بهترین سرمایه‌های کشور در معرض آسیب جدی قرار دارند. در همین راستا، دکتر ذوالفقاری بر پیشگیری از اعتیاد و آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کار و خانواده‌ها تأکید کرده است. به همین دلیل، طرح تحول درمان به منظور بررسی نواقص موجود در درمان معتادان تدوین شده و این طرح شامل پروتکل‌های جامع از مراحل ورود افراد معتاد به مراکز ماده ۱۶ تا ترخیص و حتی پس از آن است.

وی بیان کرد: بر اساس طرح تحول درمان، معتادان پس از سم‌زدایی و درمان کامل، وارد محیط‌های فنی و حرفه‌ای خواهند شد.

عباسی، فقدان شغل و استقلال مالی را از عوامل اصلی بازگشت افراد به اعتیاد دانست و افزود: در طرح تحول درمان، مکان‌هایی برای اسکان معتادان بهبودیافته پیش‌بینی شده است.

عباسی همچنین به مراقبت هوشمندانه از معتادان بهبودیافته پس از ترخیص اشاره کرد و گفت: این افراد از محل اشتغال خود درآمد کسب خواهند کرد که بخشی از آن صرف هزینه‌های خانواده و بخشی دیگر صرف هزینه‌های خود فرد و مراکز خواهد شد.

وی مراکز امید و زندگی را به عنوان محیط‌های عمومی با امکانات متنوع مانند پارک، سینما، کتابخانه و کافی‌شاپ معرفی کرد و اظهار داشت که این طرح یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر درباره زمان اجرایی شدن طرح تحول درمان گفت: این طرح با همکاری مهندسان و کارشناسان طراحی شده است؛ تمامی جزئیات از جمله فضای فیزیکی، ورود، خوابگاه‌ها، درمان، مشاوره و کارگاه‌ها مشخص شده است. این مراکز در فضایی بین هشت تا ۱۰ هکتار قابل احداث خواهند بود که بسته به ظرفیت مرکز و استان متفاوت است.

عباسی خاطرنشان کرد: فرآیندها و پروتکل‌ها این مراکز تماماً تعبیه و به دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور آموزش داده و ابلاغ شده است؛ اکنون برخی از استان‌ها زمین یا ملکی را داشته یا برخی از استاندار برای اجرای آن تمایل دارند و به ما اعلام همکاری کردند و امیدوارم بتوانیم در تمام استان‌ها با همکاری استانداران، دبیران شوراها و خیران آن را اجرایی کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
