به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی، با اشاره به دغدغه‌های نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، بر لزوم ساماندهی وضعیت اعتیاد در کشور تأکید کرد.

به گفته وی، با توجه به تقدیم چهار هزار شهید، ۱۲ هزار جانباز و هزینه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در راستای درمان و مقابله با این آسیب اجتماعی، ضروری است که اقدامات مطابق با برنامه هفتم توسعه پیش برود. هدف این برنامه، دستیابی به بهبودی سالیانه یک درصدی در تعداد معتادان و کاهش ۱۰ درصدی اعتیاد در پایان برنامه هفتم است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین به اهمیت صیانت از نسل جوان اشاره کرد و افزود: جوانان به عنوان بهترین سرمایه‌های کشور در معرض آسیب جدی قرار دارند. در همین راستا، دکتر ذوالفقاری بر پیشگیری از اعتیاد و آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کار و خانواده‌ها تأکید کرده است. به همین دلیل، طرح تحول درمان به منظور بررسی نواقص موجود در درمان معتادان تدوین شده و این طرح شامل پروتکل‌های جامع از مراحل ورود افراد معتاد به مراکز ماده ۱۶ تا ترخیص و حتی پس از آن است.

وی بیان کرد: بر اساس طرح تحول درمان، معتادان پس از سم‌زدایی و درمان کامل، وارد محیط‌های فنی و حرفه‌ای خواهند شد.

عباسی، فقدان شغل و استقلال مالی را از عوامل اصلی بازگشت افراد به اعتیاد دانست و افزود: در طرح تحول درمان، مکان‌هایی برای اسکان معتادان بهبودیافته پیش‌بینی شده است.

عباسی همچنین به مراقبت هوشمندانه از معتادان بهبودیافته پس از ترخیص اشاره کرد و گفت: این افراد از محل اشتغال خود درآمد کسب خواهند کرد که بخشی از آن صرف هزینه‌های خانواده و بخشی دیگر صرف هزینه‌های خود فرد و مراکز خواهد شد.

وی مراکز امید و زندگی را به عنوان محیط‌های عمومی با امکانات متنوع مانند پارک، سینما، کتابخانه و کافی‌شاپ معرفی کرد و اظهار داشت که این طرح یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر درباره زمان اجرایی شدن طرح تحول درمان گفت: این طرح با همکاری مهندسان و کارشناسان طراحی شده است؛ تمامی جزئیات از جمله فضای فیزیکی، ورود، خوابگاه‌ها، درمان، مشاوره و کارگاه‌ها مشخص شده است. این مراکز در فضایی بین هشت تا ۱۰ هکتار قابل احداث خواهند بود که بسته به ظرفیت مرکز و استان متفاوت است.

عباسی خاطرنشان کرد: فرآیندها و پروتکل‌ها این مراکز تماماً تعبیه و به دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور آموزش داده و ابلاغ شده است؛ اکنون برخی از استان‌ها زمین یا ملکی را داشته یا برخی از استاندار برای اجرای آن تمایل دارند و به ما اعلام همکاری کردند و امیدوارم بتوانیم در تمام استان‌ها با همکاری استانداران، دبیران شوراها و خیران آن را اجرایی کنیم.