به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی؛ مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در جلسه هماندیشی معاونت پیشگیری و درمان این ستاد با حضور نمایندگان شرکتهای دانشبنیان گفت: هدف ما این است که از طریق فناوری به تابآوری اجتماعی در میان گروههای مختلف جامعه دست یابیم و برای رسیدن به این هدف به ایدهپردازیهای خلاقانه و نوآورانه نیاز داریم تا بتوانیم به سرعت به گروههای هدف دسترسی پیدا کنیم، اثرگذاری بیشتری نسبت به برنامههای سنتی داشته باشیم و هزینهها را کاهش دهیم.
وی افزود: در سیستم مدیریت ستاد، ما به این نتیجه رسیدهایم که اکنون عصر حکمرانی دانشبنیانها است. در حوزه پیشگیری، باید از ظرفیتهای دانشبنیان استفاده کنیم و رفتارهای پرخطر در بین دانشآموزان و دانشجویان را شناسایی کنیم.
به گفته وی؛ روشهای سنتی تولید محتوا به ویژه برای نسلهای Z و آلفا دیگر پاسخگو نیست. ما باید آموزشها را به صورت غیرمستقیم برای گروه سنی دو سال تا جوانان و خانوادهها ارائه دهیم. محتوای ما باید نوآورانه باشد و از ابزارهایی مانند آموزشهای خلاقانه، واقعیت مجازی و رسانههای دیجیتال بهره ببرد.
سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تشخیص انواع مواد مخدر، روانگردان و محرک در مراحل غربالگری و سمزدایی معتادان بسیار حیاتی است. اگر بتوانیم در مرحله غربالگری میزان مواد مخدر یک فرد را بسنجیم، بار مالی زیادی که بر دوش ستاد است کاهش مییابد. همچنین در مرحله سمزدایی نیز نیاز به تشخیص دقیق داریم تا بدانیم چه مقدار از مواد مخدر از بدن فرد خارج شده است.
وی افزود: در بحث درمان، اولویت ما این است که روند درمان معتادان به سمت دارو نرود. ما به دنبال استفاده از تکنولوژی، فناوری و هوش مصنوعی هستیم تا جلوی قاچاق داروهای اعتیاد نیز گرفته شود و اگر نیاز به دارو باشد، باید از داروهایی استفاده کنیم که ایمن باشند و رفتارهای پرخطر فرد را کاهش دهند و ولع مصرف مواد مخدر را کم کنند. اگر دارو بتواند این اثرات را داشته باشد، قطعاً شاهد روند درمان مؤثری خواهیم بود.
