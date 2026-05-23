۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

حمزه ای: ۲۴ میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر در قزوین هزینه شد

قزوین- دبیر شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر قزوین گفت: سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان در کشور و ۲۴ میلیارد تومان در استان قزوین برای مبارزه با مواد مخدر هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدلله حمزه ای بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز، ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته، اعتیاد را یک تله موش اجتماعی خواند و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی، آموزشی و رسانه‌ای برای پیشگیری تأکید کرد.

حمزه ای با اشاره به اینکه ورودی اعتیاد سیگار است، هشدار داد: بی‌توجهی به سیگار، جامعه را به سمت سرقت، ناامنی و آسیب‌های بیشتر سوق می‌دهد.

وی افزود: پیشگیری نیازمند نگاه به درون و استفاده از ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش، بسیج، دستگاه قضا، دانشگاه، ورزش، هنر و به‌ویژه رسانه و روابط‌عمومی‌ها است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، مبارزه با مواد مخدر را جهادی بزرگ توصیف کرد و گفت: این مبارزه نیازمند هزینه‌های کلان است؛ سال گذشته ۷۰ همت در کشور و ۲۴ میلیارد تومان در استان هزینه شده است. همچنین مشارکت جدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضروری می‌باشد.

حمزه ای در پایان بر اصلاح باورهای غلط، آموزش نه گفتن و استفاده از تجربیات افراد بهبودیافته به عنوان راهکارهای مهم در این مسیر تأکید کرد.

