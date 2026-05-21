متلاشی شدن باند شیشه و هروئین در نظرآباد

سرهنگ حسین حسنوندی، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر و کشف حدود ۸ کیلوگرم انواع مواد افیونی در عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مردمی مبنی بر فعالیت یک باند سازمان‌یافته در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در یکی از محله‌های شهرستان نظرآباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تعقیب و مراقبت‌های طولانی‌مدت و اطلاعاتی، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهمان شده و در بازرسی از محل، حدود ۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل هروئین، شیشه و تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی سمند متعلق به قاچاقچیان، تصریح کرد: در این عملیات تعداد ۵ نفر از اعضای این باند دستگیر و پس از تکمیل پرونده و تفهیم اتهام، با قرار قانونی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوندی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: طرح‌های مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان گرامی درخواست می‌شود هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.