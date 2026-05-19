سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مستمر طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و اعلام کرد: در این مدت ۲۸۵ نفر در این طرح‌ها جمع‌آوری و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای تأمین امنیت عمومی اظهار داشت: پلیس خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و با عزم جدی و راسخ در برابر این پدیده شوم ایستاده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌های متعدد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.

سرهنگ احدی با ارائه آمار عملکرد این طرح‌ها گفت: ۲۳۹ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری، ۲۹ نفر خرده‌فروش و ۱۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده‌اند که از این افراد در مجموع ۴۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، شیشه و سایر مواد کشف و ضبط شدند.

وی افزود: تمامی معتادان متجاهر و خرده‌فروشان پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی آستارا در پایان با اشاره به اینکه برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است، خاطرنشان کرد: سالم‌سازی محیط اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین ابزارهای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به شمار می‌رود.