۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

تشدید جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری سوداگران مرگ در آستارا

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از جمع آوری ۲۳۹ معتاد متجاهر، دستگیری ۲۹ خرده‌فروش و ۱۷ قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۴۶۸ کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مستمر طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت مقابله با فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و اعلام کرد: در این مدت ۲۸۵ نفر در این طرح‌ها جمع‌آوری و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای تأمین امنیت عمومی اظهار داشت: پلیس خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و با عزم جدی و راسخ در برابر این پدیده شوم ایستاده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح‌های متعدد مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.

سرهنگ احدی با ارائه آمار عملکرد این طرح‌ها گفت: ۲۳۹ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری، ۲۹ نفر خرده‌فروش و ۱۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده‌اند که از این افراد در مجموع ۴۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، شیشه و سایر مواد کشف و ضبط شدند.

وی افزود: تمامی معتادان متجاهر و خرده‌فروشان پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی آستارا در پایان با اشاره به اینکه برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی است، خاطرنشان کرد: سالم‌سازی محیط اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین ابزارهای کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر به شمار می‌رود.

