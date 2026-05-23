به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بر اساس اینفوگرافیک منتشرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعهای از اقدامات کلیدی و فوری در شرایط بحران، بهویژه وضعیتهای جنگی و تنشهای محیطی، برای حفاظت از منابع طبیعی، حیاتوحش و سلامت محیطزیست کشور در دستور کار قرار میگیرد.
در این گزارش تأکید شده است؛ مأموریت اصلی این سازمان در شرایط اضطراری، پایش سریع و دقیق وضعیت محیطزیست و ارائه هشدارهای بهموقع برای جلوگیری از گسترش آسیبهاست. همچنین جمعآوری اطلاعات میدانی و تحلیل دادههای محیطی بهمنظور تصمیمگیریهای سریع و علمی از دیگر محورهای اصلی فعالیتها عنوان شده است.
از دیگر اقدامات مهم میتوان به مدیریت و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، کنترل آثار تخریبی بر منابع طبیعی، و حفاظت از زیستگاههای حساس و گونههای جانوری اشاره کرد و در این راستا، هماهنگی با نهادهای اجرایی و امدادی برای مدیریت بحران و کاهش خسارات محیطی نیز ضروری دانسته شده است.
این اینفوگرافیک همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی خسارات زیستمحیطی، ارزیابی دقیق پیامدهای جنگ بر اکوسیستمها و ارائه گزارشهای تخصصی برای تصمیمسازیهای ملی و بینالمللی تأکید دارد.
در بخش دیگری از این اقدامات، موضوع بازسازی و احیای مناطق آسیبدیده، تقویت تابآوری اکوسیستمها و برنامهریزی برای بازگشت شرایط طبیعی به مناطق بحرانزده مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع، سازمان حفاظت محیط زیست نقش خود را در شرایط بحرانی، فراتر از نظارت معمول دانسته و آن را شامل مدیریت فعال بحران، حفاظت از سرمایههای طبیعی و کاهش اثرات مخرب انسانی بر محیطزیست تعریف میکند.
نظر شما