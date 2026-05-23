۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

تشریح اقدامات محیط‌زیستی در شرایط بحران

بنابر اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست، در شرایط جنگ و بحران، پایش سریع، مدیریت آلودگی، حفاظت از زیستگاه‌ها و مستندسازی خسارات محیط‌زیستی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آسیب به طبیعت کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، بر اساس اینفوگرافیک منتشرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی و فوری در شرایط بحران، به‌ویژه وضعیت‌های جنگی و تنش‌های محیطی، برای حفاظت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و سلامت محیط‌زیست کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

در این گزارش تأکید شده است؛ مأموریت اصلی این سازمان در شرایط اضطراری، پایش سریع و دقیق وضعیت محیط‌زیست و ارائه هشدارهای به‌موقع برای جلوگیری از گسترش آسیب‌هاست. همچنین جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تحلیل داده‌های محیطی به‌منظور تصمیم‌گیری‌های سریع و علمی از دیگر محورهای اصلی فعالیت‌ها عنوان شده است.

از دیگر اقدامات مهم می‌توان به مدیریت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، کنترل آثار تخریبی بر منابع طبیعی، و حفاظت از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های جانوری اشاره کرد و در این راستا، هماهنگی با نهادهای اجرایی و امدادی برای مدیریت بحران و کاهش خسارات محیطی نیز ضروری دانسته شده است.

این اینفوگرافیک همچنین بر اهمیت ثبت و مستندسازی خسارات زیست‌محیطی، ارزیابی دقیق پیامدهای جنگ بر اکوسیستم‌ها و ارائه گزارش‌های تخصصی برای تصمیم‌سازی‌های ملی و بین‌المللی تأکید دارد.

در بخش دیگری از این اقدامات، موضوع بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده، تقویت تاب‌آوری اکوسیستم‌ها و برنامه‌ریزی برای بازگشت شرایط طبیعی به مناطق بحران‌زده مورد توجه قرار گرفته است.

در مجموع، سازمان حفاظت محیط زیست نقش خود را در شرایط بحرانی، فراتر از نظارت معمول دانسته و آن را شامل مدیریت فعال بحران، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و کاهش اثرات مخرب انسانی بر محیط‌زیست تعریف می‌کند.

کد مطلب 6838376
محدثه رمضانعلی

