شعار دهه امامت و ولایت اعلام شد: غدیر، میثاق امت با ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظریف منش قائم مقام دبیر کل و مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در حاشیه جلسه اندیشه ورزی تعدادی از اعضای هیئت امنا این نهاد درباره برنامه های دهه امامت و ولایت در گفتگو با روابط عمومی بنیاد اظهار نمود: «غدیر،میثاق امت با ولایت»، به عنوان شعار دهه امامت و ولایت سال ۱۴۰۵ تعیین و به مبادی ذیربط در داخل و خارج از کشور ابلاغ گردیده است.

وی در ادامه افزود: در جریان برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده برای گرامیداشت ایام الله دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر، بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی و احیاگر غدیر در عصر حاضر حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید و پرچمدار غدیر در عصر حاضر، حضرت امام خامنه ای(قدس سره الشریف) و جمعی از دانشمندان و فرماندهان رشید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هموطنان عزیزکه در پی جنایت سبعانه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی به مقام شهادت نایل آمدند ، در اولویت برنامه های غدیری قرار دارد.

مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر ضمن اعلام تجدید بیعت و میثاق استوار خادمان و یاوران غدیر و اعضا و همکاران مردمی بنیاد بین المللی غدیر در سراسر کشور با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظله العالی) و ضرورت اطاعت از دستورات معظم له اظهار داشت: با توجه به اهمیت توسعه و تعمیق فرهنگ غنی غدیر و تبیین و ترویج آموزه های غدیری و معارف علوی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی در شکل گیری جامعه اسلامی طراز و نیل به اهداف نظام مقدّس جمهوری اسلامی مبنی بر «حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی»، افزایش معرفت نسبت به فلسفه غدیر و نیز آموزه های مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام از مهمترین و ضروری ترین اقداماتی است که مورد تاکید امام شهید امت قرار داشت و بر همین اساس برگزاری دهه امامت و ولایت و ضرورت افزایش توجه هوشمندانه و برنامه ریزی شده نسبت به غدیر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در این زمینه یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه و تشویق مردم و مسئولین و جلب توجه اذهان جامعه به سوی ارزش های انسانی و الهی نمادسازی غدیر است.

وی بیان کرد: لذا پس از بررسی‌های کارشناسان بنیاد بین‌المللی غدیر و تصویب در این نهاد مقدس، شعار دهه امامت و ولایت سال جاری «غدیر، میثاق امت با ولایت» تعیین و جهت نهادینه‌سازی و تبدیل آن به یک نماد گفتاری و استفاده از ابتکارات، ایده‌پردازی و هنرمندی موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام تعیین و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.

مدیر عامل بنیاد افزود با توجه به همزمانی روز عید غدیر امسال با سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و جنگ تحمیلی سوم برنامه های سال جاری بویژه در روز عید غدیر با صبغه حماسی و با تأکید بر حماسه حضور مردمی در میدان پاسداری از ایران اسلامی و مقابله با دشمنان امریکایی و صهیونی برگزار می شود .

وی افزود: همان گونه که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله بعداز نصب امیرالمؤمنین علیه السلام به امامت مسلمین به جماعت مسلمانان امر کرد که با او بیعت کنند، در سالروز آن حماسه جاوید، تجدید آن بیعت سفارش شده است که مصداق عینی آن در دهه ولایت و امامت سال جاری تجدید میثاق با امام زمان(عج) برای مجاهدت در مسیر ظهور آن بزرگوار و با آرمان ها و ارزشهای انقلاب و مسیر نورانی امام کبیر و امام شهید امت و اعلان تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در طول ۸۰ روز گذشته هر شب از زبان ملت سلحشور و خدایی ایران اسلامی به دنیا اعلام شده است. وی در پایان از دست اندرکاران ، مداحان و سخنرانان اجتماعات شورانگیز و غرور آفرین مراسم خیابانی کلیه شهرها و روستاها خواست تا با بیان فرمایشات امام خمینی و امام شهید در مورد غدیر و امیرالمومنین(علیه السلام) نسبت به گسترش معرفت مردم عزیز نسبت به اهداف و حقیقت غدیر اهتمام نمایند.