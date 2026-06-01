برگزاری اجلاس سراسری «غدیر، میثاق امت با ولایت»

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بین المللی غدیر در مرکز و نمایندگی های این نهاد مقدس در سراسر کشور با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف) و قائد شهید امت، حضرت امام خامنه ای(قدس الله نفسه الزکیه) و تجدید بیعت(میثاق) با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظله العالی) اجلاس سراسری «غدیر، میثاق امت با ولایت» را برگزار می کند.

این اجلاس سراسری علمی با اهتمام بنیاد بین المللی غدیر و نمایندگی های سراسر کشور، به منظور واکاوی اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(قدس سره الشریف) و قائد شهید، امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) پیرامون ولایت و امامت، غدیر، حکمرانی علوی، امیرالمؤمنین علیه السلام، آموزه های علوی زمینه ساز بعثت مردم و ضرورت پیروی و پشتیبانی از ولایت فقیه در آستانه عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل(ره) روز چهارشنبه مورخ ۱۳خرداد ۱۴۰۵ با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سراسر کشور و تعدادی از سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف برگزار می شود.