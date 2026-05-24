سلیمانی: بهترین راه برای بزرگداشت غدیر خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی ویژه دهه امامت و ولایت که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان فرهنگی استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به عنوان مظهر تجسمیافته عدالت، شجاعت، معنویت و انسانیت اظهار کرد: دهه امامت و ولایت یادآور زیباترین جلوه و تصویر از پیوند ناگسستنی امت با مقام امامت است؛ واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی محدود به گذشته نیست، بلکه یک مسیر راهبردی و معیار ابدی برای اداره شایسته جامعه محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیام غدیر، تجلی عدالتخواهی، مسئولیتپذیری، وفاداری به حق و خدمت صادقانه به تودههای مردم است، افزود: اگر بخواهیم از غدیر صرفاً به عنوان یک مناسبت تقویمی یاد کنیم، حق این واقعه عظیم تاریخی و عقیدتی ادا نشده است؛ غدیر باید به عنوان یک جریان زنده در رفتار فردی، الگوی مدیریتی، اخلاق اجتماعی و شیوه حکمرانی کارگزاران نظام جاری و ساری باشد.
امیرالمؤمنین (ع) الگوی مدیریت شفاف و عدالت بیملاحظه
معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به ابعاد سیره عملی حضرت علی (ع) خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین در تمام عمر پربرکت خود، الگوی تمامعیار عدالتخواهی، مردمداری، سادهزیستی و دفاع بیملاحظه از حقوق مظلومان بود. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به بازخوانی و پیادهسازی همین سیره علوی نیاز دارد؛ مدیریتی که در آن حفظ کرامت مردم، شفافیت ساختاری، عدالتمحوری و خدمت بیمنت، شاخص اصلی سنجش کارآمدی باشد.
سلیمانی غدیر را مانیفست اصلی حکمرانی اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر حضرت علی (ع) در غدیر به عنوان الگوی بشریت معرفی شد، برای این بود که مسیر «خدمت» و «عدالت بیملاحظه» برای همیشه تاریخ ترسیم شود؛ بر همین اساس، ما در بدنه اجرایی استان معتقدیم بهترین راه برای بزرگداشت غدیر، گرهگشایی از کار مردم است. وقتی شغلی ایجاد میشود و لبخندی بر لبان خانوادهای مینشیند، این اقدام عینِ وفاداری به غدیر است.
ضرورت مردمیسازی و ایجاد نشاط اجتماعی در جشنهای غدیر
وی با دعوت از نخبگان، فعالان فرهنگی و کارگزاران دولت برای تبدیل غدیر به محور «همدلی و همبستگی» در غرب کشور گفت: کرمانشاه زیستبوم صلح، وحدت و برادری است و غدیر نقطه اشتراک و اتصال همه ما برای حرکت به سوی فردایی آبادتر محسوب میشود؛ بنابراین باید از این ایام نورانی به عنوان فرصتی طلایی برای تقویت پایههای برادری و تجدید پیمان با آرمانهای مولای متقیان بهره بگیریم.
معاون استاندار کرمانشاه در پایان این نشست با ارائه یک پیشنهاد کلیدی برای برگزاری هرچه پرشورتر این مناسبت در استان یادآور شد: برای اینکه جشنهای دهه امامت و ولایت در استان کرمانشاه بازتابی عمیق، ماندگار و اثربخش داشته باشد، ساختار برنامهها باید از رویکردهای کلیشهای فاصله گرفته و به سمت «مردمیسازی» کلان و ایجاد «نشاط اجتماعی» پایدار در سطح محلات حرکت کند تا آحاد جامعه حلاوت این عید بزرگ را لمس کنند.
