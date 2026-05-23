۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

فصل دادرسی هوشمند فرا رسیده است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به بلوغ کم‌نظیر دستگاه قضا در ارائه خدمات الکترونیک قضایی، اعلام کرد: فصل گذار از دادرسی الکترونیک به دادرسی هوشمند فرارسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: «دادرسی الکترونیک در دستگاه قضا، دیگر یک تجربه نوپا نیست، امروز عدلیه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فناوری‌های نوین، به بلوغی کم‌نظیر در ارائه خدمات الکترونیک قضایی دست یافته و اکنون در آستانه فصل نوینی ایستاده‌ایم؛ فصل گذار از «دادرسی الکترونیک» به «دادرسی هوشمند» که در آن، فناوری اطلاعات نه یک ابزار، بلکه معمار تحول در هندسه عدالت است.»

محدثه رمضانعلی

