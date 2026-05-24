تحول دیجیتال در قوه قضاییه؛ احکام جلب برخط و بدون واسطه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از راهاندازی سامانههای الکترونیکی قضایی، اجرای احکام جلب با چالشهای متعددی همراه بود. نبود یک سامانه برخط و یکپارچه برای صدور و ابلاغ احکام، موجب میشد فرایند دستگیری متهمان و محکومان فراری با کندی و ناهماهنگی مواجه شود. در شیوه سنتی، احکام جلب بهصورت کاغذی صادر و بهصورت دستی به ضابطان قضایی ابلاغ میشد؛ روندی زمانبر که علاوه بر احتمال خطا و مفقود شدن اوراق، امکان ردیابی افراد متحرک را نیز دشوار میکرد.
اکنون اما با توسعه زیرساختهای الکترونیکی در قوه قضاییه، بخشی از این مشکلات برطرف شده و اجرای احکام جلب وارد مرحله تازهای از مدیریت هوشمند شده است.
اتصال آنلاین ضابطان به سامانه جلب سراسری
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قابلیت «حکم جلب سیار» و «جلب سراسری» در سامانه مدیریت پروندههای قضایی، گفت: به محض صدور دستور جلب از سوی قاضی، این دستور بهصورت برخط در اختیار تمامی بخشهای مجاز قرار میگیرد و دیگر نیازی به فرایندهای سنتی و انتقال فیزیکی برگه جلب وجود ندارد.
محمد کاظمیفرد توضیح داد: در گذشته، احکام جلب بهصورت دستی و کاغذی به نهادهای ضابط مانند نیروی انتظامی ارسال میشد، اما اکنون این فرایند کاملاً الکترونیکی شده و ضابطان قضایی بدون هیچگونه تأخیر به احکام دسترسی پیدا میکنند؛ مسئلهای که سرعت اجرای احکام و امکان دستگیری افراد تحت تعقیب را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
احکام جلب در مسیر هوشمندسازی قضایی
به گفته کاظمیفرد، زیرساخت فنی این خدمات در «مرکز ملی تبادلات اطلاعات» ایجاد شده و هر نهادی که مجوز قانونی لازم را دریافت کند، میتواند از این سرویس استفاده کند. در حال حاضر این امکان در اختیار دستگاه قضایی و نهادهای ضابط قرار دارد و اطلاعات مرتبط با احکام جلب بهصورت برخط میان اجزای این زیستبوم تبادل میشود.
وی تأکید کرد: دیگر خبری از نگاه سنتی و کاغذی به اجرای احکام نیست و سامانههای هوشمند، بخش مهمی از فرایندهای قضایی را برعهده گرفتهاند.
