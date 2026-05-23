برگزاری ۸ برنامه محوری دهه امامت و ولایت در شهرستان شادگان

حجتالاسلام الیاس هاشم مطوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت اظهار کرد: جشنهای عید غدیر به صورت باشکوه و به صورت همگانی در سطح شهر و روستاهای شهرستان شادگان برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای عید غدیر در سطح شهرستان، افزود: در این ایام برگزاری جشن ویژه عید غدیر در مساجد، هیاتهای مذهبی و سطح شهر برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شادگان ادامه داد: رویکرد برنامههای امسال تبلیغات اسلامی همچون سالهای گذشته مردم محوری بوده است و سعی کردهایم بیشتر در جشنها از خود مردم بهره ببریم.
حجتالاسلام مطوری در پایان گفت: در راستای برگزاری با کیفیت و باشکوه برنامههای عید غدیر در شهرستان شادگان برنامهریزی لازم صورت گرفته است.
