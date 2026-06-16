حجتالاسلام الیاس هاشم مطوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد هیئت مذهبی در سطح نقاط مختلف این شهرستان شادگان در مساجد، تکیه ها و حسینیه ها در ایام محرم فعالیت دارند.
وی افزود: هیئتهای مذهبی در شهرها، روستاها و محلات مختلف شهرستان شادگان در ایام محرم و صفر برنامههای متنوعی شامل سخنرانیهای مذهبی، مرثیهسرایی، سینهزنی، برنامههای فرهنگی و نشستهای معرفتی برگزار میکنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان ادامه داد: شهرستان شادگان با وجود علما و فضلای برتر همیشه در امر برگزاری مناسبتهای مذهبی حرف اول را میزند که برای مستدام بودن این امر نیاز به همکاری مسئولان و هیئتهای مذهبی دارد.
حجتالاسلام مطوری در خاتمه با تأکید بر نقش هیئتهای مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورا، گفت: هیئتها از مهمترین پایگاههای مردمی برای انتقال مفاهیم دینی، تقویت همبستگی اجتماعی و تبیین معارف نهضت حسینی هستند و در ایام محرم نقش مؤثری در این زمینه ایفا میکنند.
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