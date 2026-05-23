به گزارش خبرنگار مهر، فرخ طایراو پیش از ظهر شنبه در رویداد ملی تنوع زیستی در فرحآباد ساری با ابراز شگفتی از طبیعت مازندران اظهار داشت: آنچه سالها در افسانهها و قصههای کودکی درباره این خطه خوانده بودم، اینک از نزدیک میبینم؛ مردمی فهیم و طبیعتی که واقعاً کمنظیر است.
نماینده فائو در ایران با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد مازندران تصریح کرد: دسترسی به دریای خزر، حضور رشته کوههای بلند البرز و گستردگی دشتهای حاصلخیز، این استان را به الگویی از تعادل اکولوژیکی و یک ذخیرهگاه بزرگ زیستی برای کشور تبدیل کرده است. به گفته وی، هر تغییری در اقلیم یا زیستبوم مازندران مستقیماً بر کل ایران اثر میگذارد.
طایراو با تأکید بر شکست رویکردهای صرفاً دولتی در حفاظت از طبیعت گفت: تجربه جهانی نشان داده تا زمانی که مردم محلی به این باور نرسند که حفاظت از گونههای زیستی به نفع خود آنهاست، هیچ دولتی نمیتواند طرح موفقی اجرا کند. فائو دقیقاً به همین دلیل، پروژههایی را در ایران تعریف کرده که هدف اصلی آنها ایجاد انگیزه معیشتی برای جوامع بومی است.
وی به پروژه شترهای دوکوهانه در ایران به عنوان نمونه موفق اشاره کرد و افزود: در آن پروژه تلاش شد اهالی مناطق مختلف با بهرهبرداری پایدار از این گونه، خود به مدافعان اصلی تبدیل شوند. این الگو همان حکمرانی مشارکتی است که سازمان محیط زیست ایران نیز روی آن تأکید دارد.
نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در پایان خاطرنشان کرد: نسلهای آینده، فارغ از مرزهای جغرافیایی، به همان تنوع زیستی که امروز از آن غفلت میکنیم نیاز دارند. هر اقدامی برای حفظ طبیعت ایران، در واقع گامی برای تمام انسانهای روی زمین خواهد بود.
