به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش جزیره خارگ با اشاره به اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت در توسعه پایدار اظهار کرد: آموزش و پرورش رکن اصلی توسعه در هر منطقه است و جزیره خارگ با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی، نیازمند نگاهی ویژه به این حوزه است.
وی با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای بهبود فضای آموزشی استفاده شود، افزود: حمایت از مدارس و رفع مشکلات زیرساختی در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری باید در اولویت برنامههای دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در جزیره، تصریح کرد: تعامل سازنده و هدفمند میان بدنه آموزش و پرورش و شرکتهای مستقر در خارگ میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات آموزشی باشد.
شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان
حسینپور همچنین بر لزوم شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان خارگی تاکید کرد و گفت: دانشآموزان این جزیره در سالهای اخیر نشان دادهاند که با وجود محدودیتها، از توانمندیهای بالایی برخوردارند و وظیفه ما بسترسازی برای شکوفایی این استعدادها در عرصههای علمی، ورزشی و فرهنگی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش با هدف پیگیری مصوبات و اجراییشدن آنها ضروری است.
