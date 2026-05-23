جریمه ۱۶۹ میلیاردی یک مدیرعامل در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز شنبه، از محکومیت سنگین مدیرعامل یک شرکت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد و گفت: این پرونده با شکایت بانک پارسیان و به اتهام عمل نکردن به تعهد یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۵۳ یوان چین، به ارزش ۸۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کرج مطرح شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از پایان مهلت سررسید تعهد و در غیاب اسناد مثبته گمرکی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

صالحی خاطرنشان کرد: بر این اساس، متهم علاوه بر الزام به بازگرداندن ارز به بانک شاکی و محرومیت یک‌ساله از فعالیت بازرگانی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در پایان افزود: بدین ترتیب، مجموع جرایم و محرومیت‌های در نظر گرفته شده برای این تخلف ارزی، به بیش از ۱۶۹ میلیارد ریال رسید. این رأی در راستای برخورد قاطع با تخلفات ارزی و حمایت از حقوق شبکه بانکی صادر شده است.