به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، همزمان با افزایش ورود مردم به بازارهای مالی، نقش سرویسهای تحلیلی و مشاوره سرمایهگذاری نیز پررنگتر شده است. رشد تعداد سرمایهگذاران خرد، توسعه پلتفرمهای آنلاین و افزایش سرعت انتشار اخبار اقتصادی باعث شده تصمیمگیری در بازار، بیش از گذشته، به تحلیل و بررسی تخصصی وابسته باشد.
در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار به دنبال استفاده از خدماتی هستند که بتواند درک دقیقتری از شرایط بازار، روند داراییها و فضای سرمایهگذاری در اختیارشان قرار دهد. در همین چارچوب، نام «پرایوت کلاب علی ساعدی» طی ماههای اخیر بیشتر در فضای اقتصادی و سرمایهگذاری مطرح شده است.
در کنار این موارد، این مجموعه تلاش کرده با توسعه همکاریهای تخصصی در اکوسیستم مالی کشور، کیفیت خدمات مشاورهای و تحلیلی خود را نیز ارتقا دهد. بر همین اساس، مجموعه سرنا فایننس و تیم شریف همکاری رسمی و مستمری با چندین کارگزاری معتبر و دارای مجوز رسمی در بازار سرمایه ایران دارد؛ همکاریهایی که با هدف تسهیل دسترسی کاربران به خدمات حرفهایتر و ایجاد زیرساختهای مطمئنتر برای سرمایهگذاران خرد شکل گرفته است.
همچنین این مجموعه طی سالهای اخیر تلاش کرده از ظرفیتهای مختلف حوزه فینتک و خدمات مالی نوین در ایران استفاده کند. انعقاد قراردادهای رسمی و همکاری مداوم با فعالان و مجموعههای تخصصی این حوزه، بخشی از رویکردی است که با هدف ایجاد ارزش افزوده برای اعضای پرایوت کلاب و مخاطبان مجموعه دنبال میشود. نتیجه این همکاریها توسعه ابزارهای تحلیلی، بهبود کیفیت خدمات مشاورهای و فراهم شدن دسترسی کاربران به خدمات مالی و سرمایهگذاری ساختارمندتر عنوان میشود.
اول از همه، بهتر است بدانیم پرایوت کلاب چیست و چگونه کار میکند؟
به همین منظور باید گفت پرایوت کلاب بهعنوان یک سرویس آموزشی، تحلیلی و مشاوره سرمایهگذاری، با محوریت تحلیل دادههای بازار و ارائه دیدگاههای تخصصی فعالیت میکند. این مجموعه تحت مدیریت علی ساعدی، که از فارغالتحصیلان کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین دانشآموخته رشته مدیریت کسبوکار از دانشگاه تهران است، تمرکز خود را بر کمک به سرمایهگذاران برای تصمیمگیری آگاهانهتر در بازارهای مالی قرار داده است.
اما تمرکز اصلی این پرایوت کلاب بر چیست؟
بر اساس ساختار تعریفشده برای این مجموعه، خدمات آن بیشتر در حوزه تحلیل، آموزش و همراهی تحلیلی کاربران قرار میگیرد. در این ساختار تلاش شده است بهجای فضای هیجانی، فرآیند تصمیمگیری بر پایه تحلیل و داده شکل بگیرد؛ یعنی تحلیل روند بازارهای مالی، بررسی شرایط صنایع و سهام، ارائه سناریوهای احتمالی بازار و ارزیابی ریسکها بخشی از خدمات این مجموعه عنوان میشود.
اما فقط همین نیست؛ خدمات مشاورهای متناسب با شرایط هر سرمایهگذار نیز در این کلاب ارائه میشود تا کاربران بتوانند با شناخت بیشتری نسبت به وضعیت بازار تصمیمگیری کنند.
در کنار این موارد، آموزش مفاهیم مالی و افزایش سواد سرمایهگذاری نیز یکی از بخشهای مهم فعالیت این سرویس است؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه نیز آن را یکی از نیازهای اصلی سرمایهگذاران خرد در سالهای اخیر میدانند.
واقعیت این است که تحلیل در بازار سرمایه، آنجایی اهمیت پیدا میکند که امروزه بخش زیادی از تصمیمات اشتباه در بازارهای مالی ناشی از رفتارهای هیجانی و تصمیمگیری بدون تحلیل است. تجربه بازار نشان داده است سرمایهگذارانی که صرفاً بر اساس شایعات، فضای شبکههای اجتماعی یا موجهای کوتاهمدت اقدام به خرید و فروش میکنند، معمولاً با ریسک بیشتری مواجه میشوند. به همین دلیل، استفاده از خدمات تحلیلی و مشاورهای در بسیاری از بازارهای مالی دنیا به یک روند طبیعی تبدیل شده است. در ایران نیز مجموعههایی مانند «پرایوت کلاب ساعدی» تلاش میکنند این خلأ را از طریق ارائه تحلیل، آموزش و همراهی تخصصی کاهش دهند.
عملکرد VIP Club در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده فرصتهای سودسازی متنوعی بود که اعضای این مجموعه تجربه کردند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این بازه زمانی، سینرژی حدود ۳۰ درصد بازدهی داشت، صندوق کاخ ۲۰ درصد سود را تجربه کرد، سحرخیز حدود ۲۳ درصد رشد داشت، بیتکوین ۱۱ درصد بازدهی ثبت کرد و همچنین تتر، طلا و نقره بهترتیب حدود ۳۰، ۲۰ و ۴۰ درصد سود را برای اعضا به همراه داشتند؛ موضوعی که نشان میدهد رویکرد تحلیلمحور و تنوع داراییهای این مجموعه توانسته در شرایط مختلف بازار، فرصتهای سودآوری متعددی را برای اعضا شناسایی کند.
با نگاهی دقیقتر به چگونگی فعالیت و ارائه خدمات سرویس پرایوت کلاب ساعدی، در ادامه میتوان به چند مورد از خدماتی که در اختیار کاربران قرار داده میشود اشاره کرد:
۱. تحلیل بازارهای مالی
بررسی روند بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال نمودارها و ارزیابی دادههای بنیادی شرکتها برای ارائه تصویری دقیقتر از شرایط بازار.
۲. مشاوره سرمایهگذاری
ارائه مشاوره تحلیلی متناسب با شرایط و اهداف سرمایهگذار، با تمرکز بر تصمیمسازی منطقی و آگاهانه.
۳. آموزش مفاهیم سرمایهگذاری
آموزش اصول بازارهای مالی، مدیریت ریسک و شناخت رفتار بازار برای افزایش دانش مالی کاربران.
۴. پشتیبانی تخصصی و همراهی تحلیلی
پاسخگویی به سؤالات عمومی و تخصصی کاربران و فعالان بازارهای مالی و همراهی در مسیر تحلیل و درک بهتر شرایط بازار.
خلاصه اینکه با پیچیدهتر شدن فضای بازارهای مالی، نیاز به تحلیل تخصصی و تصمیمگیری دادهمحور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در چنین شرایطی، سرویسهایی مانند «پرایوت کلاب» که تحت مدیریت «علی ساعدی» در شرکت ثروتسازان توسعه پویا فعالیت میکند، تلاش دارند با ارائه خدمات تحلیلی، آموزشی و مشاورهای، مسیر تصمیمگیری سرمایهگذاران را ساختارمندتر و آگاهانهتر کنند.
فعالیت این مجموعهها در چارچوب خدمات تحلیلی و مشاوره سرمایهگذاری تعریف میشود؛ خدماتی که هدف آنها کمک به درک بهتر بازار و کاهش تصمیمگیریهای هیجانی در فضای سرمایهگذاری است.
در همین راستا، توسعه همکاریهای رسمی با کارگزاریهای معتبر بازار سرمایه و مجموعههای فعال حوزه فینتک، بخشی از رویکرد این مجموعه برای ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کاربران خرد بوده است.
