یادداشت مهمان؛ نامدار افروغ، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس؛ نمایش «دندون‌گیر» نمونه‌ای روشن از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم آموزشی است. این اثر نشان می‌دهد که می‌توان موضوعات تخصصی و بعضاً پیچیده‌ای مانند سرمایه‌گذاری آگاهانه، پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، صبر و داشتن استراتژی را با زبانی ساده، خلاقانه و قابل‌فهم به مخاطب منتقل کرد.

چنین تجربه‌هایی ثابت می‌کند که هنر فقط ابزار سرگرمی نیست، بلکه می‌تواند نقش مهمی در آموزش عمومی و ارتقای سواد مالی جامعه داشته باشد. وقتی مفاهیم اقتصادی در قالبی نمایشی و جذاب ارائه می‌شوند، هم ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب پیدا می‌کنند و هم زمینه فهم و پذیرش آن‌ها گسترده‌تر می‌شود.

هنر و آموزش، هر یک به تنهایی از ارزشمندترین ابزارهای رشد و توسعه جوامع انسانی هستند. آموزش، مسیر آگاهی، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی را هموار می‌کند و هنر نیز زبانی ماندگار و اثرگذار است که می‌تواند پیچیده‌ترین مفاهیم را به ساده‌ترین و قابل‌فهم‌ترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند. هنگامی که این دو ظرفیت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، بستری مؤثر برای فرهنگ‌سازی، یادگیری و ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی فراهم می‌شود.

در دنیای امروز، بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگری به توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارد. تجربه بازارهای مالی در سراسر جهان نشان داده است که موفقیت در سرمایه‌گذاری، بیش از آنکه حاصل تصمیم‌های هیجانی و کوتاه‌مدت باشد، به دانش، برنامه‌ریزی، استراتژی و صبر وابسته است. افرادی که بدون آگاهی کافی و صرفاً بر پایه شایعات یا هیجانات مقطعی وارد بازار می‌شوند، معمولاً با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد؛ در حالی که سرمایه‌گذاران آگاه با تعیین اهداف مشخص و نگاه بلندمدت، شانس بیشتری برای دستیابی به نتایج مطلوب دارند.

در چنین فضایی، نمایش «دندون‌گیر» را می‌توان نمونه‌ای موفق از پیوند میان هنر و آموزش دانست؛ اثری که تلاش کرده است بخشی از مهم‌ترین مفاهیم بازار سرمایه را در قالبی هنری، جذاب و سرگرم‌کننده به مخاطبان ارائه کند. این نمایش با پرداختن به موضوعاتی همچون ضرورت آموزش مالی، اهمیت تصمیم‌گیری آگاهانه، پرهیز از رفتارهای هیجانی، داشتن استراتژی مشخص برای سرمایه‌گذاری و نقش صبر در دستیابی به موفقیت، پیام‌هایی کلیدی را به شیوه‌ای هنرمندانه منتقل می‌کند.

«دندون‌گیر» به مخاطب یادآوری می‌کند که موفقیت در بازار سرمایه، همانند بسیاری از عرصه‌های زندگی، یک‌شبه به دست نمی‌آید و صبر، انضباط و پایبندی به اصول و استراتژی، از مهم‌ترین عوامل دستیابی به نتایج پایدار هستند. انتقال این مفاهیم از طریق هنر نمایش، موجب می‌شود پیام‌های آموزشی عمیق‌تر و ماندگارتر در ذهن مخاطبان نقش ببندد.

شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس نیز به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی، همواره تلاش کرده است از تمامی ظرفیت‌های موجود برای گسترش آموزش‌های مالی در جامعه بهره بگیرد. باور ما بر این است که آموزش زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که بتواند با زبان‌ها و ابزارهای متنوع با مخاطبان ارتباط برقرار کند و هنر، یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست.

بر همین اساس، شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در راستای مأموریت‌های خود و با هدف حمایت از رویکردهای نوآورانه در حوزه آموزش مالی، به عنوان حامی نمایش «دندون‌گیر» در کنار عوامل تولید این اثر ارزشمند قرار گرفت. حمایت از چنین پروژه‌هایی در واقع سرمایه‌گذاری برای ارتقای دانش مالی جامعه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری مسئولانه و آگاهانه است؛ فرهنگی که می‌تواند به توسعه پایدار بازار سرمایه و در نهایت رشد اقتصادی کشور کمک کند.

بی‌تردید همکاری میان نهادهای آموزشی و فعالان حوزه هنر، افق‌های تازه‌ای را در مسیر فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی خواهد گشود. امیدواریم اجرای نمایش «دندون‌گیر» ضمن خلق تجربه‌ای جذاب و ماندگار برای مخاطبان، گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم بازار سرمایه و اهمیت آموزش، استراتژی و صبر در سرمایه‌گذاری باشد.

در پایان، از تمامی هنرمندان، عوامل تولید این نمایش و دست‌اندرکارانی که با نگاه مسئولانه و خلاقانه خود در مسیر ترویج سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری گام برداشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم در آینده نیز شاهد شکل‌گیری و حمایت از آثار بیشتری باشیم که هنر را در خدمت آموزش، آگاهی‌بخشی و توسعه جامعه قرار می‌دهند.