به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جاهد، فرماندار ازنا، در ادامه روند نهضت آسفالت سطح روستاهای شهرستان با حضور در بخش جاپلق، از روند اجرای عملیات آسفالت در برخی روستاهای این منطقه بازدید کرد.

آسفالت روستاهای بخش جاپلق

جاهد اظهار داشت: با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری روستاهای مذکور، جمعاً حدود ۱۳ هزار متر مربع زیرسازی انجام و تقریباً ۹ هزار متر مربع آسفالت با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به انجام رسیده است.

فرماندار ازنا همچنین در بازدید از آسفالت دو روستای دره باغ و سید آباد، از روند اجرایی این پروژه‌ها مطلع شد.

نهضت آسفالت روستایی در ۴۶ روستا

جاهد ادامه داد: این شهرستان سال گذشته، شروع پروژه بهسازی، زیرسازی و روکش آسفالت را به عنوان نهضت آسفالت روستایی در ۴۶ روستا و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال و مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع با مشارکت دهیاری‌ها و بنیاد مسکن آغاز کرده است.

تکمیل ۱۳۰ هزار متر مربع در ۲۵ روستا

فرماندار ازنا افزود: در این راستا، ۱۳۰ هزار متر مربع در ۲۵ روستا تکمیل و در سایر روستاها در دست اقدام می‌باشد.

جاهد در پایان تأکید کرد: به فضل الهی خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای جلب رضایت مردم و توسعه منطقه و محرومیت‌زدایی در سال جاری ادامه خواهد داشت و سایر روستاهای مورد نظر در بخش جاپلق نیز به تدریج آسفالت خواهند شد.