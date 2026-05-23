رهبردین: مشکلات تامین مسکن نیروهای مسلح آذربایجان غربی احصا و رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین، ظهر شنبه در جلسه شورای تامین مسکن که در استانداری برگزار شد با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تامین مسکن نیروهای مسلح استان افزود: پراکندگی کار در این بخش بالاست و لازم است همانند سایر نقاط کشور که برای نیروهای مسلح کارگروه ویژه و نفر معین تعیین شده، در آذربایجان‌غربی نیز این ساختار اجرایی شود.

در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز، گفت: در بحث واگذاری زمین به نیروهای مسلح، اراضی تخصیصی به سپاه پاسداران ۳۲ هکتار است که بیشتر آن در شهر ارومیه قرار دارد.

پیمان آرامون ادامه داد: همچنین ۳۴ هکتار زمین به نیروی انتظامی و ۹ هکتار نیز برای مرزبانی در راستای همکاری با قوای مسلح به صورت صورت‌ جلسه واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: در مجموع، ۱۷ هزار مترمربع زمین و تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه بااشاره به همکاری دستگاه‌ها در بحث تامین مسکن نیروهای مسلح و با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای واگذاری زمین به نیروهای مسلح استان جهت تامین مسکن تصریح کرد: برای پیشرفت سریع موضوع مسکن و تامین زمین نیروهای مسلح، لازم است یک نفر به عنوان نماینده تعیین شود تا از چندکاری جلوگیری شود.

سردار محمدتقی نجمی تاکید کرد: مسکن موضوعی مهم و قابل توجه است لذا برای حل این مسئله اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد.