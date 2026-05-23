سفر نخست وزیر پاکستان به چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، در حالی که اسلام آباد تلاش‌های میانجیگری خود میان آمریکا و ایران را تشدید کرد، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز شنبه برای انجام سفر رسمی ۴ روزه وارد چین شد.

نخست وزیر پاکستان در اولین ایستگاه خود در سفر به چین که با هدف تقویت همکاری راهبردی و اقتصادی میان دو کشور و همزمان با هفتاد و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک اسلام‌آباد و پکن انجام می‌شود، به همراه محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان و تعدادی از وزرا و مقامات ارشد این کشور، به شهر هانگژو رفت.

وزارت خارجه پاکستان در این خصوص اعلام کرد که این سفر فرصتی را برای تاکید دوباره بر قدرت پایدار شراکت راهبردی همه جانبه میان دو کشور فراهم می‌کند.

در این خصوص طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که چین از تلاش‌های میانجیگری که کشورش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران رهبری می‌کند، حمایت می‌کند.

این سفر همزمان با حضور عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در ایران و دیدارهای وی با مقامات این کشور انجام می‌شود.