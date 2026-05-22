به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسلام‌آباد و پکن در آستانه سفر نخست‌وزیر پاکستان به چین، از یک طرح مشترک ۵ ماده‌ای برای توقف درگیری‌ها در خاورمیانه رونمایی کردند.

همزمان با رایزنی‌های فشرده میان مقامات ایران و پاکستان و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: چین از تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور برای پایان دادن به جنگ علیه ایران حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به ارائه یک ابتکار عمل مشترک ۵ ماده‌ای با همکاری اسلام‌آباد و پکن برای پیشبرد مسیر تسویه سیاسی اشاره کرد.

وی در کنفرانسی خبری تصریح کرد: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از فردا شنبه سفر رسمی خود را به چین آغاز خواهد کرد تا درباره آخرین تحولات این طرح مشترک با هدف پایان دادن به مناقشه در خاورمیانه گفت‌وگو کند.

در همین راستا، سفارت پاکستان در تهران گزارش داد: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نشست جدیدی را با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، برای بررسی پیشنهادهای مربوط به حل اختلافات موجود برگزار کرده است و منابع رسمی نیز بر ادامه دیدارهای دوجانبه میان دو طرف تاکید دارند.

تبادل پیام میان تهران و واشنگتن در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد، هرچند رایزنی‌ها درباره مسائل باقی‌مانده هنوز نهایی نشده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد: نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره احتمال از دست رفتن صبر ترامپ وجود دارد و به همین دلیل اسلام‌آباد در حال شتاب‌بخشی به روند انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به سوالی درباره سفر فرمانده ارتش این کشور به تهران تصریح کرد: این وزارتخانه اطلاعاتی درباره سفر قریب‌الوقوع او در دست ندارد و هرگونه تحول جدید در زمان خود اعلام خواهد شد.