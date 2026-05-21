۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

نخست‌وزیر پاکستان شنبه به چین سفر می‌کند

وزارت خارجه چین اعلام کرد که نخست‌وزیر پاکستان از شنبه تا سه شنبه هفته آینده به پکن سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان قرار است هفته آینده به چیم سفر کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت امور خارجه چین تاریخ این سفر را ۲۳ تا ۲۶ ماه می (شنبه 2 خرداد تا سه شنبه پنجم) رسانه ای کرد.

این در حالیست که وزیر امور خارجه پاکستان در اواخر ماه مارس و در بحبوحه تلاش‌ های فزاینده برای کاهش تنش‌ ها در منطقه، به پکن سفر کرده بود.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اخیرا به پکن سفر کرده و الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان نیز پیشتر اعلام کرد که در صدد سفر به این کشور آسیایی است.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      همکاری با چین برای کشور های آسیایی استراتژیک است.

