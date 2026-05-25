شهباز شریف: پیشرفت چشمگیری در مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره رسانههای چینی از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پکن خبر دادند.
شهباز شریف بیان کرد که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آمریکا و ایران حاصل شده و کارها به سمت درست در حال انجام است.
وی اظهار داشت که ما نقش به شدت صادقانهای در میانجیگری میان واشنگتن و تهران ایفا کردیم.
نخست وزیر پاکستان بر لزوم نیاز به تلاش های مشترک با چین برای تضمین صلح در خاورمیانه تاکید کرد.
رئیس جمهور چین نیز اظهار داشت: ما از نقش سازنده پاکستان در میانجیگری برای تحقق صلح در خاورمیانه قدردانی میکنیم.
وی همچنین در دیدار نخست وزیر پاکستان گفت که آمریکا و ایران باید از طرز فکر مبتنی بر جنگ سرد فاصله بگیرند.
