شهباز شریف: پیشرفت چشمگیری در مذاکرات ایران و آمریکا حاصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره رسانه‌های چینی از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پکن خبر دادند.

شهباز شریف بیان کرد که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آمریکا و ایران حاصل شده و کارها به سمت درست در حال انجام است.

وی اظهار داشت که ما نقش به شدت صادقانه‌ای در میانجیگری میان واشنگتن و تهران ایفا کردیم.

نخست وزیر پاکستان بر لزوم نیاز به تلاش های مشترک با چین برای تضمین صلح در خاورمیانه تاکید کرد.

رئیس جمهور چین نیز اظهار داشت: ما از نقش سازنده پاکستان در میانجیگری برای تحقق صلح در خاورمیانه قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین در دیدار نخست وزیر پاکستان گفت که آمریکا و ایران باید از طرز فکر مبتنی بر جنگ سرد فاصله بگیرند.