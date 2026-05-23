  1. استانها
  2. لرستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

توقیف خودرو حامل هروئین در خرم‌آباد

توقیف خودرو حامل هروئین در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی حامل هروئین در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی پراید حامل یک کیلو و ۲۷۰ گرم هروئین در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

جزئیات کشف محموله مواد مخدر

مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی مطلع شدند.

طی یک اقدام ضربتی، خودروی پراید حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان توقیف شد.

در بازرسی از جاسازی‌های خودرو، مقدار یک کیلو و ۲۷۰ گرم هروئین کشف شد.

دستگیری یک نفر و معرفی به مراجع قضائی

یک نفر در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس لرستان تاکید کرد که با قاطعیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6838583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها