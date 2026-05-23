به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی پراید حامل یک کیلو و ۲۷۰ گرم هروئین در محورهای مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

جزئیات کشف محموله مواد مخدر

مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی مطلع شدند.

طی یک اقدام ضربتی، خودروی پراید حامل مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان توقیف شد.

در بازرسی از جاسازی‌های خودرو، مقدار یک کیلو و ۲۷۰ گرم هروئین کشف شد.

دستگیری یک نفر و معرفی به مراجع قضائی

یک نفر در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس لرستان تاکید کرد که با قاطعیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.