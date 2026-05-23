مزایده فروش ۱۲۶ ردیف کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم نظارت مستمر مسئولان قضایی بر وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در سراسر کشور، این موضوع در استان هرمزگان نیز به صورت مستمر در اولویت برنامه مسئولان قضایی قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: بر همین اساس و با هدف استمرار روند ساماندهی به انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، مزایده سراسری شماره ۳۰۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان برای فروش ۱۲۶ ردیف کالا آغاز شده و تا پنجم خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

قهرمانی خاطرنشان کرد: کالاهای ارائه شده در این مزایده انواع خودرو سواری و کامیون، ماشین آلات راهسازی، مواد شیمیایی، آهن آلات، کالاهای صنعتی و اقلام دیگر به ارزش پایه ۵۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در سال‌های اخیر، عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد اموال تملیکی و کالاها در انبارها و بنادر کشور جلوگیری کند و در همین رابطه تعامل بسیار خوبی میان قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با رسوب‌زدایی کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، دادگستری استان هرمزگان، اقدامات مهمی در حوزه نظارت و ساماندهی کالاها در بنادر و انبارهای گمرکات و اموال تملیکی انجام داده است و به همین دلیل، رتبه نخست کشور در خصوص تعیین تکلیف و فروش کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی را به دست آورده که این روند در سال جاری نیز به طور جدی دنبال می‌شود.

گفتنی است؛ بر اساس این گزارش، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای بازدید از کالاهای موضوع مزایده سراسری شماره ۳۰۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان به اداره‌کل اموال تملیکی این استان مراجعه کنند و پس از دریافت نامه، از کالا یا کالاهای مدنظر خود بازدید کنند.

همچنین شرکت‌کنندگان در این مزایده باید توجه داشته باشند که ثبت‌نام در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس اینترنتی setadiran.ir انجام خواهد شد و ثبت نام و ارائه پیشنهاد قیمت نیز از همین طریق انجام می‌شود.

بازدید از کالاهای مطرح شده، همه روزه در ساعات کار اداری امکان‌پذیر است و بازگشایی پیشنهادات و اعلام برندگان نیز در روز ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.