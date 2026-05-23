منشأ صدای انفجار در شرق اصفهان مشخص شد 

به گزارش خبرنگار مهر، به‌دنبال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق شرقی این کلان‌شهر، مشخص شد که این موضوع بخشی از فرآیند اجرایی یک پروژه عمرانی بزرگ در محدوده باغ رضوان است.

روابط عمومی سازمان عمران شهرداری اصفهان در اطلاعیه‌ای ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: با هدف پیشبرد پروژه‌های عمرانی شهری، عملیات انفجار کنترل‌شده‌ای برای آماده‌سازی زمین، گودبرداری یا تخریب سازه‌های فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، این عملیات امروز شنبه، دوم خردادماه، در بازه زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۵ بعدازظهر پیش‌بینی شده و انجام می‌پذیرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام با هماهنگی کامل نیروهای مسلح، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته و تمامی استانداردهای ایمنی برای حفظ سلامت شهروندان و مجاوران پروژه لحاظ شده است. لذا مسئولان ذی‌ربط تأکید کرده‌اند که جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم عزیز اصفهان وجود ندارد و وضعیت در محدوده مذکور کاملاً تحت کنترل است.