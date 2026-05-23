رسولی: پویش «بنای مهربانی» در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی بعدازظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: پویش «بنای مهربانی» همزمان با فرارسیدن دهه ولایت از سوم تا ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سطح استان برگزار میشود.
وی افزود: این پویش با هدف بهرهگیری از ظرفیت خیرین، بنگاههای اقتصادی، گروههای جهادی، مؤسسات خیریه و مشارکت مردمی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اجرا خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به اینکه دهه ولایت نماد همدلی، ایثار و بخشش است، بیان کرد: در قالب این پویش تلاش میشود بخشی از نیازهای اساسی مددجویان بهزیستی در حوزههای درمان، معیشت، تحصیل، تأمین جهیزیه و ایجاد فرصتهای اشتغال تأمین شود.
رسولی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تأمین ۱۰ هزار و ۸۷۷ بسته معیشتی برای خانوادههای نیازمند، سه هزار و ۳۲ بسته لوازم بهداشتی ویژه افراد دارای ضایعه نخاعی و بیماران بسترگرا و همچنین حمایت از ۱۱ کودک بازمانده از تحصیل از جمله اهداف این پویش است.
وی با قدردانی از همراهی خیرین و نیکاندیشان استان تصریح کرد: مشارکتهای مردمی نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح خداپسندانه دارد و امیدواریم با همافزایی ظرفیتهای موجود، گام مؤثری برای بهبود شرایط زندگی جامعه هدف بهزیستی برداشته شود.
مدیرکل بهزیستی کردستان درباره شیوههای مشارکت در این پویش، از امکان مشارکت غیرنقدی در این طرح خبر داد و افزود: خیرین میتوانند بستههای غذایی، نذورات هیأتهای مذهبی و سایر اقلام حمایتی را به مراکز مربوطه تحویل دهند.
وی یادآور شد: درگاه اینترنتی مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی نیز به نشانی www.mosharekat.behzisti.ir برای دریافت کمکهای نقدی فعال است و این پویش میتواند زمینهساز تقویت فرهنگ نوعدوستی و حمایت از اقشار آسیبپذیر در استان باشد.
وی گفت: مردم نیکوکار میتوانند از طریق مراجعه حضوری به ادارات بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و مؤسسات خیریه تحت نظارت در سطح استان یا از طریق کد دستوری و یا واریز کمکهای نقدی به حسابهای اعلامشده در این پویش مشارکت کنند.
کدستوری #۲۲۲۸۸*۶۶۵۵*
واریز به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴
و شماره شبای IR۶۵۰۱۰۰۰۰۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰
شماره حساب ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰
