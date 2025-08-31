معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «همه حاضر» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به همت اداره‌کل بهزیستی استان کردستان اجرا می‌شود.

ثریا امین‌رسولی گفت: هدف اصلی این طرح، حمایت از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و نیازمند تحت پوشش بهزیستی و فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای آنان است.

وی افزود: نیکوکاران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir، شماره حساب ۴۱۶۴۰۳۴۵۴۱۷۰۶۱۰۰ و یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۸۱۶۷۸۴ به نام سازمان بهزیستی کردستان واریز کنند.

وی اذعان کرد: همچنین کد دستوری #۲۲۲۸۶۵۵ نیز برای سهولت مشارکت خیران در نظر گرفته شده است.

امین‌رسولی ادامه داد: کمک‌های غیرنقدی همچون کیف، کفش و پوشاک نیز از طریق مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها، مراکز و مؤسسات تحت نظارت یا تماس با شماره ۰۸۷۳۳۲۸۲۱۳۷ قابل دریافت است.

وی با اشاره به نیاز گسترده دانش‌آموزان تحت پوشش خاطرنشان کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید صدها دانش‌آموز کردستانی چشم‌انتظار حمایت خیران هستند و امیدواریم این پویش بتواند بخشی مهم از کمبودهای آموزشی آنان را برطرف کند.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی کردستان در پایان تأکید کرد: فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از تحصیل فرزندان بی‌سرپرست، گامی اساسی برای توانمندسازی اجتماعی است و مشارکت مردم در این طرح می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای کودکان نیازمند رقم بزند.