آغاز پویش حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، پویش بنای مهربانی از سوم تا بیستوپنجم خردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر خم برگزار میشود و تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی مورد نیاز افراد دارای ضایعه نخاعی و افراد بسترگرا و همچنین حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل را دنبال میکند.
حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش مشارکت مردم در شکلگیری و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران ماهیتی مشارکتمحور دارد بهطور معمول انقلابها با مشارکت بخشهایی از جامعه نظیر روستایی، شهری، کارگری، دانشجویی یا گروههای خاص شکل میگیرند اما انقلاب اسلامی ایران انقلابی فراگیر بود که همه اقشار مردم در آن نقش داشتند به همین دلیل میتوان آن را یکی از مردمیترین و فراگیرترین انقلابهای تاریخ دانست که در کوتاهترین زمان ممکن به پیروزی رسید.
وی افزود: نخستین جلوه این مشارکت، رأی مردم به جمهوری اسلامی بود و پس از آن نیز قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظام با اتکا به رأی و مشارکت مردم شکل گرفتند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پس از پایان جنگ سازمان بهزیستی دو پیمایش ملی را در میان سالمندان، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و آسیبدیدگان انجام داد تا میزان و چگونگی تأثیرات روانی و اجتماعی ناشی از جنگ بر این گروهها مورد ارزیابی قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه جنگ در کنار تهدیدها میتواند فرصتهایی نیز ایجاد کند، اظهار کرد: در یادداشتی با عنوان جنگ رمضان؛ از قاعدهگریزی تا معکوس شدن قواعد جنگ به این موضوع پرداختهام. در همه جنگها معمولاً مشارکتهای نقدی و غیرنقدی مردم کاهش پیدا میکند چون نگرانی نسبت به آینده افزایش مییابد اما در جنگ ۴۰ روزه اخیر شاهد معکوس شدن این قاعده بودیم. در این دوره مشارکت مردم با سازمان بهزیستی به شکل چشمگیری افزایش یافت بهگونهای که مردم یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه شاهد یکی از کمنظیرترین جلوههای حضور اجتماعی مردم بودیم. مردم در مدت حدود سه ماه حضوری پرشور در عرصههای اجتماعی و عمومی داشتند در بسیاری از جوامع هنگامی که مردم درگیر جنگ میشوند مطالبه اصلی آنان پایان هرچه سریعتر جنگ و بازگشت به شرایط عادی است اما امروز مردم ایران معتقدند جنگ نباید به گونهای پایان یابد که مطالبات و خواستههای مردم نادیده گرفته شود.
پیوستن ۳۰ هزار داوطلب جدید به بهزیستی در ایام جنگ
وی ادامه داد: این روزها برگهای زرینی از تاریخ ایران در حال رقم خوردن است در ایام جنگ ۳۰ هزار نفر از مردم به مجموعه فعالیتهای بهزیستی پیوستند و در قالب سه هزار گروه محلی نقشآفرینی کردند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در دوران جنگ گفت: تلاش کردیم دو اقدام اساسی را دنبال کنیم، نخست غربالگری و بررسی آثار روانی ناشی از جنگ و دوم شناسایی و ارزیابی آثار رشد پس از سانحه یا PTG که به فرصتهای ایجادشده در دل بحرانها اشاره دارد برای مثال برخی نظریهپردازان از جمله ساچمن معتقدند در شرایط بحران نظام بروکراسی انعطافپذیرتر میشود. امروز نیز شاهد هستیم که دستگاههای مختلف برای کمک به سازمان بهزیستی پای کار آمدهاند و این همکاری و مشارکت گسترده شکل گرفته است.
حسینی تأکید کرد: این مشارکت پرشور مردمی باید در دوران پساجنگ نیز استمرار یابد به همین منظور طرح بانک زمان را از منطقه ۴ آغاز کردهایم و شخصاً در دو نشست و گردهمایی شبانه مردم این منطقه حضور یافته و درباره اهداف و سازوکار این طرح توضیح دادهام تا بتوانیم مشارکتهای مردمی در سطح محلات را نظاممند و پایدار کنیم.
وی با اشاره به طراحی بستههای مشارکتی در سازمان بهزیستی گفت: یکی از عوامل مهم رشد ۴۰۰ درصدی مشارکتهای مردمی در دوران جنگ و همچنین رشد ۵۰ درصدی مشارکتها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، طراحی همین بستههای مشارکتی بوده است چون در این بستهها نقش، مسئولیت و نحوه مشارکت افراد بهصورت شفاف مشخص شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۰۸ کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل شناسایی شدهاند و یکی از محورهای بستههای مشارکتی ما پویش بنای مهربانی است که با هدف بازگرداندن این افراد به چرخه آموزش اجرا میشود.
مشارکت مردم در جنگ جلوهای از یک معجزه اجتماعی بود
در ادامه این مراسم، محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش مردم در حمایت از گروههای هدف بهزیستی گفت: زمانی که از معجزه مشارکت مردم سخن گفته میشود نمونه عینی آن را در جریان جنگ تحمیلی اخیر مشاهده کردیم جایی که اتفاق بزرگی در حوزه مشارکتهای مردمی برای حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی رقم خورد.
وی افزود: در سازمان بهزیستی، زیستبوم مشارکت را ذیل ۱۲ راهبرد طراحی کردهایم که بخشی از آن در قالب پویش مثبت ماه تجلی یافت. در این پویش، بستههای مشارکتی مشخصی تعریف شد تا هر خیر در هر نقطه کشور بداند در شهرستان محل زندگی خود چه نیازهایی وجود دارد و چگونه میتواند به رفع آنها کمک کند.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در پویش مثبت ماه تکمیل ۴۵۰ واحد مسکونی هدفگذاری شده بود اما در نهایت بیش از یکهزار و ۳۰۰ واحد مسکونی تکمیل شد همچنین تأمین ۴ هزار و ۸۰۰ سری جهیزیه در دستور کار قرار داشت که ۲ هزار و ۵۱۸ جهیزیه تأمین شد در بخش تجهیزات توانبخشی نیز تأمین ۲ هزار و ۱۴ ویلچر هدفگذاری شده بود که یکهزار و ۵۷ ویلچر تأمین شد.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد مثبت ماه ظرفیتسازی اجتماعی در ساختار سازمان بهزیستی بود بهگونهای که امروز میتوانیم با هر سطحی از کنشگران اجتماعی از یک فعال محلی تا سازمانهای بزرگ دولتی و اقتصادی، همکاری و تعامل مؤثر داشته باشیم.
از اقتصاد دیجیتال تا اقتصاد قلبها
در ادامه این مراسم، مجتبی حسیننژاد معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهداف این پویش گفت: تلاش ما این است که از اقتصاد دیجیتال به اقتصاد قلبها برسیم و با اجرای پویش بنای مهربانی، بنایی ماندگار از مهربانی و همدلی در جامعه ایجاد کنیم.
وی افزود: در این پویش، حمایت از مددجویان آسیبدیده از جنگ، کودکان بازمانده از تحصیل و همچنین ایجاد زیرساختهای توانمندسازی برای جامعه هدف مدنظر قرار گرفته است تا افراد تحت پوشش بتوانند با حفظ عزتنفس و استقلال مسیر زندگی خود را طی کنند.هدف ما این است که فناوری و ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال در خدمت عدالت اجتماعی، آموزش و شکوفایی استعدادهای جامعه هدف قرار گیرد.
معاون مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده در سال گذشته گفت: این تفاهمنامه پنج محور اصلی دارد که شامل ارتقای کرامت انسانی و تغییر نگاه از ترحم به توانمندسازی، کاهش شکاف دیجیتال و توسعه آموزشهای مجازی برای کودکان تحت پوشش، حمایت از اشتغال و مشاغل خانگی، ایجاد شبکههای حمایتی میان خیران، متخصصان و جامعه هدف و همچنین توسعه زیرساختهای آموزشی و برگزاری کارگاههای مهارتی است سال گذشته با حمایت خیران، ۵ هزار و ۴۰۰ سری جهیزیه به افراد دارای معلولیت و دیگر گروههای هدف سازمان بهزیستی اهدا شد.
نظر شما