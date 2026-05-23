به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح برنامه های دهه امامت و ولایت اظهارداشت: در آستانه ی دهه‌ی امامت و ولایت قرار داریم امیدوارم خداوند رحمان ضمن تقویت فرهنگ امامت و ولایت بین همه شیفتگان و پیروان اهل بیت (ع) توفیق برنامه ریزی و تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات موثر و مفید در برگزاری مراسمات دهه‌ی ولایت به ویژه روز عید سعید غدیر را به ما عنایت بفرماید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی قرچک افزود : مسیر راهپیمایی جشن یک کیلومتری تدارک دیده شد مثل سال های گذشته با همان فضا و جا نمایی در خیابان فرمانداری پیش بینی شده است.

اسماعیلی: همه تلاش ما این است که امسال با توجه به مبعوث شدن امت اسلامی که با نثار خون مقدس امام شهیدشان و شهدای عظیم شأن جنگ رمضان به وجود آمد قطعا توقع مردم بیشتر است هم در کمیت و هم در کیفیت برنامه ها، برنامه ریزی لازم اتخاذ خواهد شد.

امام جمعه قرچک گفت: در برنامه ها همه‌ی تلاش ما ما این هست که برنامه ها با محتوای فرهنگی بیشتر و محوریت حماسی با ارائه راهکار هایی موثر در تقویت فرهنگ والای امامت و ولایت به ویژه بیعت و میثاق با ولایت فقیه بیشتر بتواند گسترش و توسعه بدهد تدارک دیده شود.

وی افزود: با توجه با اینکه در تجمعات فعلی حضور نسل نو به ویژه دهه ی نودی ها و چهارصدی رو ما بیشتر داریم قطعا مسئولیت مسئولین سنگین تر خواهد شد.

امام جمعه قرچک با اشاره به درصد زیادی از برنامه ها باید با راهکارها و دیدگاه های فرهنگی چیده شود: امیدوارم همه ی مردم و مواکب و همه ی کسانی که به نحوی از آنها عشقشان نسبت به اهل بیت به ویژه امامت ولایت امیرالمونین (ع) و سلسه وار ائمه معصومین (ع) و حضرت ولی عصر و در زمان غیبت کبری عشقشان به ولایت فقیه زبان زد خاص و عام است و همین عشق و اراده و انگیزه باعث شده انقلاب ما به ثمر برسد و رشد توسعه پیدا کند و بیداری اسلامی و جهانی به وجود بیاید.

اسماعیلی در پایان اظهار داشت: همه این نعمت ها و برکات را ما از دیدگاه ولایت و اندیشه ی ولایت و از عظمت اصل ولایت فقیه میدانیم انشاءالله همه عزیزان و برنامه ریزان چه مسئولین و چه مردم بتوانیم امسال هم جشن با شکوه و هدفمندی را داشته باشیم و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی و زمینه ساز پیروزی نهایی جنگ ما علیه همه ی باطل و استکبار باشد.