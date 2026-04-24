امام جمعه قرچک: دفاع از حزب الله جزو مطالبات محکم ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی، در خطبه های نماز جمعه این هفته قرچک با تبریک دهه کرامت به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب و نمازگزاران، اظهار داشت: همه ما در تمام عمر مدیون عنایات حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) هستیم و آنچه در زیارت اهمیت دارد، حضور قلبی است که زمان و مکان نمیشناسد.

وی با اشاره به روایتی از امام کاظم (ع) افزود: هرکس فرزند عزیزمان علی بن موسی الرضا (ع) را زیارت کند، مانند آن است که خدای متعال را در عرش الهی زیارت کرده است؛ زیارت امام رضا (ع) نیز همچون حج فقرا است.

امام جمعه قرچک با تأکید بر اینکه تنها راه پذیرش همه شیعیان، تقوای الهی است، خاطرنشان کرد: بزرگترین توقع و بزرگترین هدیه از ما، تقوا پیشه کردن است. امام علی (ع) در نهج‌البلاغه میفرمایند از خدا حساب ببرید و تقوا پیشه کنید؛ چراکه هرچیزی بگویید یا نگویید، او میفهمد.

اسماعیلی تقوا را همان رفتار درست، مردمداری، خدمت به مردم و صبر در سختی‌ها دانست و تصریح کرد: شما در این پنجاه و هفت سال چقدر سختی‌ها و دشمنی‌ها را تحمل کردید، اما خم به ابرو نیاوردید.

وی با اشاره به سیره امام رضا (ع) که بیست سال امامت و در زمان سه خلیفه ظالم زندگی کردند، گفت: زندگی ایشان سراسر درس تقوا، صبر و خدمت به خلق است؛ بهترین انسان کسی است که بهترین خیر را به مردم برساند.

امام جمعه قرچک در ادامه به فرمایش امام راحل درباره قدس رضوی اشاره و اظهار کرد: امام راحل فرمودند مرکز ایران، آستان قدس رضوی است و همه مقامات و نیروها مورد توجه امام رضا (ع) هستند؛ ایران برای امام رضاست. امیدواریم با شناخت دوران امامت ایشان، روش زندگی درست را پیدا کنیم.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «ما در قیام اسلامی هرگز تندرو نیستیم» افزود: همه ما یک ایرانی، یک ملت و یک رهبر داریم؛ تنها راه تند و با شتابی که میرویم، راه نابودی دشمنان اسلام از زمین است.

اسماعیلی همچنین به پیام آغازین رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: معظم‌له توصیه کردند همه آحاد ملت در مراعات یکدیگر بکوشند تا بر احدی فشار نیاید. مراقبت از گوش‌هایمان در برابر رسانه‌های تحت هدایت دشمن بسیار لازم است و اگر کسانی این رسانه‌ها را دنبال میکنند، حتماً باید ترک شود.

وی افزود: ملت ایران هرچند جامه عزای رئیس‌جمهور شهید را از تن خارج کرده، اما اصل انتقام خون ایشان را زنده نگه داشته است؛ رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، منتقم اصلی خون امام شهیدمان است.

امام جمعه قرچک با تأکید بر اینکه توصیه‌های امام شهید نباید فراموش شود، خاطرنشان کرد: همانطور که ایشان همواره از امام راحل می‌گفتند، ما نیز باید سخنانش را که سراسر نور و برکت است تکرار کنیم؛ ایجاد انگیزه و امید در میان مردم و نیروهای مسلح بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ترامپ گفت: بزرگترین دروغگوی تاریخ دنیا ترامپ است که در برابر چنین رهبری ایستاده؛ او با حرف‌ها بازی میکند. ما بدون شک پیروز میدان بوده‌ایم و هستیم. شما مردم بسیار تأثیرگذارید؛ هم میدان و هم خیابان را حفظ کردید و به امام شهید قول میدهیم تا آخرین لحظه خیابان را خالی نکنیم.

اسماعیلی در پایان تأکید کرد: این انسجام در تاریخ بی نظیر است. رهبر معظم انقلاب فرمودند با شبهه عملی، این نعمت را سپاسگزاری کنید، مطالبات و خواسته‌های ما هیچکدام کم نشده و بر شروط دهگانه خود محکم هستیم؛ دفاع از حزب‌الله جزو مطالبات محکم ما خواهد بود.