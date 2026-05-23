به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عصر شنبه در دیدار جمعی از فضلای بحرین، با تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) به محضر امام عصر (عج) و شیعیان جهان، بهویژه مردم بحرین، بر جایگاه ممتاز شیعیان این کشور در پاسداری از هویت شیعی و استمرار مکتب عاشورا تأکید کرد و اقدامات اخیر حکومت آلخلیفه در بازداشت علمای بحرین را استمرار همان شیوهای دانست که در تاریخ از سوی حاکمان بنیامیه و بنیعباس علیه پیروان اهلبیت (ع) اعمال میشد.
وی با بیان اینکه ملت بحرین در میان ملتهای منطقه خلیج فارس از ویژگی ویژهای در صیانت از خط اصیل تشیع برخوردارند، گفت: شیعه واقعی کسی است که در مسیر سیدالشهدا (ع) حرکت کند و برای حفظ مکتب اهلبیت (ع) از جان خود نیز بگذرد، همان حقیقتی که انقلاب اسلامی ایران نیز ریشه در آن دارد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به سابقه تاریخی پیوند عاطفی و اعتقادی میان مردم ایران و بحرین افزود: در فضای حوزههای علمیه و میان مراجع تقلید، همواره از بحرین به عنوان نقطهای مهم در جغرافیای مقاومت شیعی یاد شده و ملت ایران نیز مردم بحرین را از خود میدانند.
وی حضور و نقشآفرینی آیتالله شیخ عیسی قاسم در هدایت جامعه شیعی بحرین را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: علمای بحرین در طول سالهای گذشته نقش مهمی در هدایت مردم ایفا کردهاند و همین مسئله سبب شده است که حکومت آلخلیفه با برخوردهای امنیتی و پروندهسازیهای بیاساس، آنان را هدف قرار دهد.
آیت الله فاضل لنکرانی بازداشت و فشار بر علمای بحرین را نشانه حقانیت مسیر آنان دانست و اظهار کرد: تاریخ تشییع سرشار از چنین برخوردهایی است، همانگونه که حاکمان وقت به خانه امام صادق (ع) هجوم میبردند و اصحاب اهلبیت (ع) را تحت فشار قرار میدادند، امروز نیز علمای شیعه به دلیل دفاع از مکتب اهلبیت (ع) تحت تعقیب قرار میگیرند.
وی ادامه داد: مردم و علمای بحرین باید اطمینان داشته باشند که حوزههای علمیه، مراجع تقلید و ملت ایران نسبت به مسائل آنان بیتفاوت نیستند و مشکلات شیعیان بحرین را مشکلات خود میدانند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به آثار اجتماعی بازداشت علما گفت: زندانی شدن یک عالم دینی، موجب بیداری نسل جوان میشود و این پرسش را در ذهن جوانان ایجاد میکند که جرم این افراد جز دفاع از مکتب اهلبیت (ع) و خدمت به مردم چیست و از همین رو این فشارها در نهایت به تقویت جریان بیداری شیعی خواهد انجامید.
وی با انتقاد شدید از همکاری حکومت بحرین با آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: دولتی که پایگاههای آمریکا را در سرزمین خود مستقر میکند و در خدمت سیاستهای استکباری قرار میگیرد، مصداق روشن همراهی با جبهه کفر است و مشمول هشدار صریح قرآن کریم خواهد بود.
فاضل لنکرانی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: پذیرش ولایت و سلطه کفار، خلاف صریح آموزههای دینی است و امروز آلخلیفه با فراهمکردن زیرساختهای حضور آمریکا و حمایت از رژیم صهیونیستی، عملاً در همین مسیر حرکت میکند.
وی همچنین با رد برخی برداشتها درباره ضرورت سکوت در شرایط کنونی گفت: طرح این ادعا که اکنون زمان تقیه و سکوت است، برداشت نادرست از روایات محسوب میشود، چرا که آیات امر به معروف و نهی از منکر و نفی سلطه کفار بر مسلمین، صراحتاً بر ضرورت مقابله با ظلم و استکبار دلالت دارد.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: چگونه ممکن است در برابر یک گناه فردی حساسیت وجود داشته باشد اما در مقابل جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و نسلکشی مسلمانان، سکوت توجیه شود و چنین نگاهی با مبانی فقهی و قرآنی سازگار نیست.
وی علمای زندانی بحرین را سربازان امام زمان (عج) و ادامهدهندگان راه سیدالشهدا (ع) توصیف کرد و اظهار داشت: شیعیان بحرین باید به این علما افتخار کنند و بدانند که این مجاهدتها در نهایت به عزت و رشد فکری و سیاسی جامعه شیعی خواهد انجامید.
فاضل لنکرانی با اشاره به تحولات منطقه و نقش برخی دولتهای عربی در همراهی با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آلخلیفه و برخی دیگر از دولتهای منطقه عملاً مجری سیاستهای رژیم صهیونیستی هستند و اگر از این مسیر بازنگردند، سرنوشتی مشابه حکومتهای وابسته و فروپاشیده گذشته در انتظار آنان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم بحرین در مراسم عزاداری امام جواد (ع) و راهپیماییهای گسترده مردمی تصریح کرد: حضور شجاعانه مردم بحرین در صحنه، نشانه عنایت الهی و روحیه بیداری در میان نسل جوان این کشور است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در برابر دولتهایی که امکانات و پایگاههای خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادهاند، نباید کوتاه آمد، چرا که این کشورها در تجاوزات و فشارهای منطقهای علیه جمهوری اسلامی ایران نقش مستقیم ایفا میکنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال سلطه بر کشورهای منطقه نبوده و همواره بر همکاری و منافع مشترک تأکید کرده است، اما استقرار دهها پایگاه نظامی آمریکا در منطقه علیه ایران، نشانه روشنی از سیاستهای خصمانه دشمنان است.
آیت الله فاضل لنکرانی در پایان با بیان اینکه برخورد با علما و سلب تابعیت از آنان نشانه ضعف حکومتهاست نه اقتدار، خاطرنشان کرد: علمای دینی سرمایههای فرهنگی و اعتقادی هر ملت هستند و بیحرمتی به آنان، خسارت سنگینی برای حکومتها در پی خواهد داشت.
