  1. استانها
  2. سمنان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۴

«دولت سیزدهم» اتاق عملیات منویات رهبری؛ شهید رئیسی تشریفات را حذف کرد

«دولت سیزدهم» اتاق عملیات منویات رهبری؛ شهید رئیسی تشریفات را حذف کرد

سمنان- معاون تشریفات دولت سیزدهم با بیان اینکه شهید رئیسی دولت را به اتاق عملیات منویات رهبری تبدیل کرد، گفت: آن شهید، ساده‌زیستی را با دیپلماسی فعال و خنثی‌سازی تحریم‌ها جمع زد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور شامگاه شنبه در اجتماع اقتدار مردم سمنان به سالروز شهادت شهید رئیسی و یارانش اشاره کرد و افزود: ایشان همواره به اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب بسیار تاکید داشت.

وی ادامه داد: در همین راستا هیئت دولت را به اتاق عملیات اجرای منویات رهبر معظم انقلاب تبدیل کرده بود و می کوشید تا کلام ایشان جاری شود.

مدیر کل تشریفات دفتر رئیس جمهور دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از دیگر دغدغه های مهم شهید جمهور حل مشکلات مردم بود، توضیح داد: در بسیاری از سفرهای استانی با تواضع و دغدغه ‌مندی به حرف مردم گوش می داد و تا آخرین لحظه پای صحبت آن ها می نشست.

نقی پور ساده زیستی، رعایت حقوق بیت المال و خدمت به مردم را از صفات بارز شهید رئیسی دانست و ادامه داد: ایشان بدون خستگی همواره پیگیر رفع مشکلات جامعه کارگری، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم بود.

وی به روابط دیپلماتیک خوب شهید رئیسی در دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت روابط با کشورهای همسایه و عضویت ایران در سازمان شانگهای از عزت دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی بود.

کد مطلب 6839128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها