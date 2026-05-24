به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از مقامات فعلی و سابق آمریکا مدعی شد که واشنگتن در حال تلاش برای برکناری میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا در چارچوب هر نوع توافقی است.

این نشریه تأکید کرد که چنین اقدامی به معنای تغییر نمادین نظام حاکم بر این کشور خواهد بود.

این در حالی است که دولت و ملت کوبا هرگونه دخالت آمریکا را رد کرده و بر مقاومت در مقابل هرگونه دخالت خارجی در امور کشورشان تاکید دارند.

براساس منشور سازمان ملل، هر گونه دخالت قدرت های خارجی در امور داخلی کشورهای مستقل ممنوع و نقض حقوق بین الملل است.