هشدار وزیر خارجه کوبا درباره هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ««ادواردو رودریگز پاریلا»»، وزیر امور خارجه کوبا، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از اتهامات اخیر آمریکا علیه کوبا، از واشنگتن خواست که کوبا را به حال خود بگذارد و به این کشور اجازه دهد تا در صلح زندگی کند.

وزیر خارجه کوبا هشدار داد که هرگونه حمله نظامی آمریکا به کوبا، منجر به یک فاجعه انسانی و کشتار گسترده خواهد شد.

وی اتهامات مقامات آمریکایی علیه «رائول کاسترو»، رئیس‌جمهور سابق کوبا را غیر اخلاقی و خودسرانه خواند.

وزیر خارجه کوبا با بیان اینکه این تصمیمات سیاسی با هدف گمراه کردن افکار عمومی صورت گرفته است، آن را «ماجراجویی شرورانه» برای ایجاد دولتی جدید در جزیره خواند.

رودریگز پاریلا همچنین بر رویکرد دوستانه کوبا نسبت به شهروندان آمریکایی و آمادگی هاوانا برای مذاکره و حل و فصل مسائل مشترک بدون دخالت در امور داخلی تأکید کرد.