به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کوبا در سازمان ملل متحد به نیویورک تایمز گفت که کشورش آماده انجام تغییراتی در اقتصاد و ساختار حکومتی خود است و برای ادامه مذاکرات با آمریکا آمادگی دارد، اما معتقد نیست که واشنگتن با حسن نیت در مذاکرات شرکت کند.

ارنستو سوبرون گوزمن، سفیر کوبا در مصاحبه‌ای گفت: کوبا مایل است در مورد همه چیز با ایالات متحده صحبت کند. هیچ موضوع ممنوعه‌ ای در گفتگوهای ما وجود ندارد؛ رایزنی ها بر اساس رفتار متقابل و برابری خواهند بود.

سفیر کوبا در سازمان ملل متحد سپس اضافه کرد: بدیهی است که این (موضع گیری های خصمانه واشنگتن علیه هاوانا) به فضای گفتگو و اعتماد کمکی نمی‌ کند. موفقیت گفتگوها نیازمند رفتار مبتنی بر حسن نیت و پرهیز از لفاظی‌های تنش‌زا است.

این در حالیست که میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا پیشتر تاکید کرده بود: آنچه هاوانا تجربه می‌کند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی مان است. ادعاهای رفع محدودیت‌ ها بر عرضه سوخت به کوبا نادرست و فاقد هرگونه مدرکی است. آمریکا مکررا بدون ارائه استدلال‌ های معتبر، اطلاعات نادرستی منتشر می‌کند. مسئولیت بحران کنونی برعهده کسانی است که دستور بستن تمام دسترسی‌ ها به منابع مادی و مالی را علیه هاوانا داده اند. اقدامات تنبیهی آمریکا شامل فشار بر کشورها و شرکت‌هایی است که با بخش انرژی با کوبا معامله می‌کنند. واشنگتن در مراحل مختلف تاریخ بر اساس دروغ، از زور و فشار (برای پیشبرد اهداف خود) استفاده کرده است.