۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

کوبا: اتهامات آمریکا زمینه‌سازی برای تجاوز نظامی است

رئیس جمهور کوبا اعلام کرد آمریکا در حال اجرای یک کارزار اطلاعاتی برای توجیه حمله نظامی به هاوانا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا گفت آمریکا با سرعتی فزاینده در حال اجرای یک کارزار اطلاعاتی در راستای اتهام زنی به هاوانا برای توجیه تجاوز نظامی علیه کوبا است.

وی همچنین به اتهامات بی‌اساس و چندین‌ساله علیه کوبا مبنی بر حمایت از تروریسم، ارعاب با نیروی نظامی و محروم کردن مردم این جزیره از دسترسی به مایحتاج اولیه برای بقا، به عنوان بخشی از کارزار اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد.

دولت آمریکا در حال برنامه ریزی برای اجرای سناریویی مشابه سناریوی ونزوئلا در کوبا است. براساس این سناریو، واشنگتن در حال بدنام کردن نظام حاکم بر هاوانا است.

